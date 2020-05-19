Мурашко заявил о начале дистанционной продажи лекарств в июне

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко на совещании с Владимиром Путиным 19 мая сообщил, что безрецептурные лекарства можно будет купить онлайн с июня.

«Разработаны и сейчас утверждаются нормативные акты Росздравнадзора, включая все необходимые документы, и плюс всё это будет происходить в безбумажной форме, заявление будет подаваться в электронном виде, информационный ресурс сейчас проходит тестирование <...>, — рассказал о ходе процесса Мурашко. — В первых числах июня аптечные организации, получившие соответствующее разрешение, смогут осуществлять дистанционную торговлю лекарственными препаратами».