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19.05.2020 16:30
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Мурашко заявил о начале дистанционной продажи лекарств в июне

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко на совещании с Владимиром Путиным 19 мая сообщил, что безрецептурные лекарства можно будет купить онлайн с июня.

«Разработаны и сейчас утверждаются нормативные акты Росздравнадзора, включая все необходимые документы, и плюс всё это будет происходить в безбумажной форме, заявление будет подаваться в электронном виде, информационный ресурс сейчас проходит тестирование <...>, — рассказал о ходе процесса Мурашко. — В первых числах июня аптечные организации, получившие соответствующее разрешение, смогут осуществлять дистанционную торговлю лекарственными препаратами».

Путин высказал недовольство столь медленной реализацией своего приказа, который, как предполагается, облегчит доступ к лекарствам во время пандемии.

«Чувствительный, важный вопрос для людей, особенно пожилых, — это дистанционный заказ лекарств, которые отпускаются без рецепта. Соответствующий указ мною подписан еще 17 марта. Мне кажется, все идет не так быстро, как бы хотелось», — сказал президент.

Правительство утвердило правила дистанционной продажи лекарств 16 мая. Заказать доставку безрецептурных препаратов можно будет онлайн или по телефону.

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