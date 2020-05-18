Правительство утвердило правила дистанционной продажи лекарств

Правительство определило правила дистанционной продажи лекарств. Заказать доставку безрецептурных препаратов можно будут онлайн или по телефону.



Согласно документу, размещённому 18 мая на сайте правительства, для того, чтобы перейти на работу в новом формате, каждая аптека должна направить в Росздравнадзор специальное заявление и комплект документов. Заявку рассмотрят в течение пяти дней. После утверждения точка сможет принимать и отправлять заказы.

Оплатить покупку россиянам предлагается любым удобным способом: сделать это можно будет как заранее, так и при встрече с курьером. Новые правила не распространяются на препараты, которые продаются исключительно по рецепту, содержат больше 25% этилового спирта, являются психотропными или наркотическими лекарственными средствами. Приобрести их можно только при личном визите в аптеку.