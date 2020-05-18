FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +12
72.98р78.94р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
18.05.2020 20:05
2
Печать

Смольный расписал налоговую отсрочку для бизнеса. Это часть второго пакета помощи

Комитет финансов опубликовал проект постановления о продлении срока уплаты налогов для различных категорий бизнеса. Для особо пострадавших отраслей срок по налогу на имущество увеличивают на полгода.

Аналогично продлевается срок уплаты единого налога на вмененный доход за I квартал 2020 г; что касается II квартала, то по нему продление составляет 4 месяца. Кроме того, на четыре месяца продлен срок уплаты налога по патентной системе за II квартал.

Напомним, эти меры анонсировались в рамках второго пакета помощи петербургскому бизнесу со стороны правительства. Его стоимость составляет около 9 млрд рублей. С полным перечнем мер можно ознакомиться здесь. Кроме того, ряд налоговых и арендных льгот были введены в рамках первого пакета в апреле.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

yelda
За 1 квартал, молодцы. 1 квартал закончился 30 апреля и все его уже заплатили..
🔞 Скучаешь? Выбирай себе девушку на свой вкус. Рeaлизуй свои самые смелые фантазии.. ➜ https://is.gd/nesxx
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний