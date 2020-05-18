Смольный расписал налоговую отсрочку для бизнеса. Это часть второго пакета помощи

Комитет финансов опубликовал проект постановления о продлении срока уплаты налогов для различных категорий бизнеса. Для особо пострадавших отраслей срок по налогу на имущество увеличивают на полгода.



Аналогично продлевается срок уплаты единого налога на вмененный доход за I квартал 2020 г; что касается II квартала, то по нему продление составляет 4 месяца. Кроме того, на четыре месяца продлен срок уплаты налога по патентной системе за II квартал.

Напомним, эти меры анонсировались в рамках второго пакета помощи петербургскому бизнесу со стороны правительства. Его стоимость составляет около 9 млрд рублей. С полным перечнем мер можно ознакомиться здесь. Кроме того, ряд налоговых и арендных льгот были введены в рамках первого пакета в апреле.