Зверей из Китая снова пустят в Россию. Рыбы, насекомые и другие питомцы рвались через границу с января

Россельхознадзор отменяет запрет на ввоз живой рыбы из Китая, который был принят из-за пандемии коронавируса. Помимо этого в Россию начнут пускать декоративных и экзотических животных: насекомых, членистоногих, земноводных и рептилий. Запрет на ввоз моллюсков отменили в апреле.

На официальное сообщение ведомства 18 мая ссылаются РИА Новости. Отмечается, что запрет также снят и на транзит животных.

Оградить граждан от потенциальных переносчиков нового коронавируса российская сторона решила ещё 30 января. Искать рыбок, насекомых и других нелегальных гостей всё это время на границе должны были сотрудники в спецодежде. Изначально ограничения ввели на месяц, однако после ухудшения ситуации с COVID-19 их продлили на неопределённый срок.