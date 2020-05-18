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18.05.2020 16:51
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Зверей из Китая снова пустят в Россию. Рыбы, насекомые и другие питомцы рвались через границу с января

Россельхознадзор отменяет запрет на ввоз живой рыбы из Китая, который был принят из-за пандемии коронавируса. Помимо этого в Россию начнут пускать декоративных и экзотических животных: насекомых, членистоногих, земноводных и рептилий. Запрет на ввоз моллюсков отменили в апреле.

На официальное сообщение ведомства 18 мая ссылаются РИА Новости. Отмечается, что запрет также снят и на транзит животных.

Оградить граждан от потенциальных переносчиков нового коронавируса российская сторона решила ещё 30 января. Искать рыбок, насекомых и других нелегальных гостей всё это время на границе должны были сотрудники в спецодежде. Изначально ограничения ввели на месяц, однако после ухудшения ситуации с COVID-19 их продлили на неопределённый срок.

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Комментарии (1)

klapaucius
т.е. мелкую сетку трехкилометровой высоты на границе теперь снимут ? и комарики снова смогут летать туда-сюда ?
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