Россия будет судиться с Голландией за арестованные по делу ЮКОСа бренды водок Stolichnaya и Moskovskaya
Федеральное казённое предприятие «Союзплодоимпорт» обжалует решение Апелляционного суда Гааги, которым был наложен арест на российские водочные бренды Stolichnaya и Moskovskaya. Об этом сообщает в понедельник, 18 мая, «Интерфакс».
«ФКП «Союзплодоимпорт» считает арест принадлежащих ему товарных знаков на территории Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды и Люксембург. — Прим. ред.) в рамках спора бывших акционеров компании «ЮКОС» и Российской Федерации неправомерным. Предприятие намерено обжаловать это решение и уверено, что арест товарных знаков будет отменен в судебном порядке», — сообщили агентству в пресс-службе ФКП.
Арестованные в Голландии российские бренды могут быть проданы на публичном аукционе уже в сентябре, чтобы отдать вырученные деньги бывшим акционерам ЮКОСа в счет погашения компенсации в $50 млрд. Об этом рассказал РБК Джонатан Хилл представитель компании GML, которая отстаивает интересы бывших мажоритарных акционеров нефтяной компании Михаила Ходорковского.
Апелляционный суд Гааги 18 февраля обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа. С учетом штрафов и процентов сумма выросла уже до $57 млрд. Эксперты объясняли «Фонтанке», что решение позволяет накладывать арест на иностранные активы РФ. В марте стало известно, что 50 млрд долларов бизнесмен Евгений Пригожин намерен требовать от правительства США за незаконное судебное преследование.
Решение Гааги о выплате 57 миллиардов долларов экс-акционерам ЮКОСа Россия обжаловала 15 мая.