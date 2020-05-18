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18.05.2020 14:13
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Россия будет судиться с Голландией за арестованные по делу ЮКОСа бренды водок Stolichnaya и Moskovskaya

Федеральное казённое предприятие «Союзплодоимпорт» обжалует решение Апелляционного суда Гааги, которым был наложен арест на российские водочные бренды Stolichnaya и Moskovskaya. Об этом сообщает в понедельник, 18 мая, «Интерфакс».

«ФКП «Союзплодоимпорт» считает арест принадлежащих ему товарных знаков на территории Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды и Люксембург. — Прим. ред.) в рамках спора бывших акционеров компании «ЮКОС» и Российской Федерации неправомерным. Предприятие намерено обжаловать это решение и уверено, что арест товарных знаков будет отменен в судебном порядке», — сообщили агентству в пресс-службе ФКП.

Арестованные в Голландии российские бренды могут быть проданы на публичном аукционе уже в сентябре, чтобы отдать вырученные деньги бывшим акционерам ЮКОСа в счет погашения компенсации в $50 млрд. Об этом рассказал РБК Джонатан Хилл представитель компании GML, которая отстаивает интересы бывших мажоритарных акционеров нефтяной компании Михаила Ходорковского.

Апелляционный суд Гааги 18 февраля обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа. С учетом штрафов и процентов сумма выросла уже до $57 млрд. Эксперты объясняли «Фонтанке», что решение позволяет накладывать арест на иностранные активы РФ. В марте стало известно, что 50 млрд долларов бизнесмен Евгений Пригожин намерен требовать от правительства США за незаконное судебное преследование.

Решение Гааги о выплате 57 миллиардов долларов экс-акционерам ЮКОСа Россия обжаловала 15 мая.

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Комментарии (8)

hmjo
Они наложили арест на водочные бренды только на территории Бенилюкса. Дальше этой крошочной территории юрисдикция их суда не распространяется. Наш суд может наложить арест на голландские активы на территории 1/6 суши.
Петр Петров
Умылись в очередной раз, казнокрад!!!
mangup
за водку - сразу возбудились, а за скифское золото - как-то вяленько.
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