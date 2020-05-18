Россия будет судиться с Голландией за арестованные по делу ЮКОСа бренды водок Stolichnaya и Moskovskaya

Федеральное казённое предприятие «Союзплодоимпорт» обжалует решение Апелляционного суда Гааги, которым был наложен арест на российские водочные бренды Stolichnaya и Moskovskaya. Об этом сообщает в понедельник, 18 мая, «Интерфакс».

«ФКП «Союзплодоимпорт» считает арест принадлежащих ему товарных знаков на территории Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды и Люксембург. — Прим. ред.) в рамках спора бывших акционеров компании «ЮКОС» и Российской Федерации неправомерным. Предприятие намерено обжаловать это решение и уверено, что арест товарных знаков будет отменен в судебном порядке», — сообщили агентству в пресс-службе ФКП.

