Россия обжаловала решение Гааги о выплате 57 миллиардов долларов экс-акционерам ЮКОСа

«Российская Федерация убеждена, что выводы апелляционного суда неправомерны и не обоснованы, — говорится 15 мая в сообщении на сайте Минюста. — /.../. Апелляционный суд пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами антикоррупционного и «антиотмывочного» регулирования. Контроль над активами компании был получен экс-акционерами ЮКОСа с помощью доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа должностных лиц, отвечающих за ее приватизацию».

В заявлении подчёркивается, что, по мнению Москвы, суд пренебрёг фактами того, что в деле «были представлены доказательства подкупа российскими олигархами основного свидетеля по делу», а бывшие владельцы нефтяной компании действовали не по закону, «отклоняясь от уплаты налогов, нелегально выводя активы за рубеж, отмывая денежные средства».

В Минюсте сообщили, что решение Апелляционного суда Гааги не совпадает с позицией Европейского суда по правам человека, который не признавал, что налоговые меры в отношении ЮКОСа были приняты из-за «политической мотивации» и носили «репрессивный характер».

Тот факт, что Россия нарушала Энергетическую хартию и конфисковала активы ЮКОСа, в июле 2014 года признал Третейский суд в Гааге, однако решение о выплате 50 миллиардов долларов было отменено двумя годами позднее. Апелляционный суд Нидерландов восстановил решение в феврале 2020 года.