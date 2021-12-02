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Суд в США отклонил иск бывших акционеров ЮКОСа к России на 50 млрд долларов

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Апелляционный суд США решил отклонить иск бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС к России на 50 миллиардов долларов. Об этом 2 декабря пишет РИА Новости.

Суд удовлетворил ходатайство ответчика в лице РФ и отклонил ходатайство экс-акционеров ЮКОСа о пересмотре решения нижестоящей инстанции, приостановившей дело. «Ходатайство удовлетворено, дело закрыто», — сказано в постановлении.

Как пишет РБК, ходатайство бывшие акционеры ЮКОСа подали 18 ноября. В нем они сообщали суду, что договорились со второй стороной дела о его прекращении и определили порядок оплаты расходов, а также просили отклонить свою более раннюю апелляцию, поданную в конце 2020 года.

Ранее Верховный суд Нидерландов отменил решение Апелляционного суда в Гааге о выплате Россией более 50 миллиардов долларов экс-акционерам ЮКОСа. Дело возвращено на повторное рассмотрение в апелляционный суд Амстердама.

В июле 2014-го третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал РФ выплатить им порядка 50 млрд долларов. Россия оспорила это решение, и в апреле 2016 года оно было признано недействительным постановлением окружного суда в Гааге. Однако в феврале 2020 года апелляционный суд Гааги всё же обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа. В мае того же года в Минюсте РФ сообщили, что подают в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу. При этом речь шла уже о 57 миллиардах долларов — сумма увеличилась в связи с начислением пени.

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Комментарии (6)

vvfkkbyrf.c
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последств.иями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 1626 0435

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно
HomerMP
Ложь и дешевая пропаганда в чистом виде. Речь идет лишь о приостановлении производства по делу, а не об отказе в иске. Дело будет рассматриваться после того как завершится рассмотрение дела в Нидерландах.
Себастьян Цветков
Жадные сообщники Ходора никак не уймутся......а теперь даже гринго им отказывают...
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