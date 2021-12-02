Суд в США отклонил иск бывших акционеров ЮКОСа к России на 50 млрд долларов

Апелляционный суд США решил отклонить иск бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС к России на 50 миллиардов долларов. Об этом 2 декабря пишет РИА Новости.
Суд удовлетворил ходатайство ответчика в лице РФ и отклонил ходатайство экс-акционеров ЮКОСа о пересмотре решения нижестоящей инстанции, приостановившей дело. «Ходатайство удовлетворено, дело закрыто», — сказано в постановлении.
Как пишет РБК, ходатайство бывшие акционеры ЮКОСа подали 18 ноября. В нем они сообщали суду, что договорились со второй стороной дела о его прекращении и определили порядок оплаты расходов, а также просили отклонить свою более раннюю апелляцию, поданную в конце 2020 года.
Ранее Верховный суд Нидерландов отменил решение Апелляционного суда в Гааге о выплате Россией более 50 миллиардов долларов экс-акционерам ЮКОСа. Дело возвращено на повторное рассмотрение в апелляционный суд Амстердама.