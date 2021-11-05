Суд Нидерландов отменил вердикт о выплате Россией 50 млрд долларов акционерам ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов отменил решение Апелляционного суда в Гааге о выплате Россией более 50 миллиардов долларов (порядка 3,6 триллиона рублей) бывшим акционерам ЮКОСа. Дело возвращено на повторное рассмотрение в апелляционный суд Амстердама. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда 5 ноября.



«В 2020 году Апелляционный суд в Гааге оставил в силе арбитражное решение 2014 года, в котором Российской Федерации было предписано выплатить компенсацию в размере около 50 миллиардов долларов США трем бывшим крупным акционерам нефтяной компании ЮКОС. Сегодня Верховный суд отменил окончательное решение апелляционного суда, а также предыдущее решение суда. Верховный суд удовлетворил одно из оснований для апелляции Российской Федерации. Дело было передано в Апелляционный суд Амстердама для нового решения по этому основанию. Остальные основания отклонены», — говорится в постановлении (цитата по РИА Новости).

