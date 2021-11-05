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Суд Нидерландов отменил вердикт о выплате Россией 50 млрд долларов акционерам ЮКОСа

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Верховный суд Нидерландов отменил решение Апелляционного суда в Гааге о выплате Россией более 50 миллиардов долларов (порядка 3,6 триллиона рублей) бывшим акционерам ЮКОСа. Дело возвращено на повторное рассмотрение в апелляционный суд Амстердама. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда 5 ноября.

«В 2020 году Апелляционный суд в Гааге оставил в силе арбитражное решение 2014 года, в котором Российской Федерации было предписано выплатить компенсацию в размере около 50 миллиардов долларов США трем бывшим крупным акционерам нефтяной компании ЮКОС. Сегодня Верховный суд отменил окончательное решение апелляционного суда, а также предыдущее решение суда. Верховный суд удовлетворил одно из оснований для апелляции Российской Федерации. Дело было передано в Апелляционный суд Амстердама для нового решения по этому основанию. Остальные основания отклонены», — говорится в постановлении (цитата по РИА Новости).

В июле 2014-го третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал РФ выплатить им порядка 50 млрд долларов. Россия оспорила это решение, и в апреле 2016 года оно было признано недействительным постановлением окружного суда в Гааге. Однако в феврале 2020 года апелляционный суд Гааги всё же обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа. В мае того же года в Минюсте РФ сообщили, что подают в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу. При этом речь шла уже о 57 миллиардах долларов — сумма увеличилась в связи с начислением пени.

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Комментарии (9)

Alex000
Отправили решение на повторное рассмотрение в связи с тем, что в исходном деле один из аргументов российской стороны был проигнорирован, хотя на него следовало дать судебный ответ. Нормально работают, по крайней мере теперь арбитраж рассмотрит и этот пункт тоже, соблюдая все процедуры.
Pilat
Это.....какая то......трагическая......ОШИБКА!!!!!!
Савва Морозов
Вот это фортель.
С утра думал, что утвердят, а, вот, поди ж.
Если бы наши власти сразу бы говорили о госмошенничестве в залоговых аукционах, то и вопросов бы не было, но тогда многих сажать надо, однако ж чубайс не подсуден.
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