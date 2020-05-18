28 мая — круглый стол «БИЗНЕС В МАСКЕ…» (преодоление последствий)
Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает вас принять участие в онлайн-мероприятии на тему: «Бизнес в маске. Как петербургские компании преодолевают последствия коронавируса?»
Почти два месяца бизнес Петербурга работает в условиях эпидемии коронавируса. Кому-то пришлось особенно сложно — например, сфере услуг, общепиту, у кого-то ограничений было меньше, и компании смогли продолжить работать почти в полном объеме.
Большинство офисных работников перешли на удаленный режим работы, но много и тех, кто не может выполнять свою работу онлайн. Так или иначе, ограничения коснулись всех — напрямую или косвенно, через контрагентов, клиентов, арендаторов и пр.
Вопросы для обсуждения:
- Как два месяца ограничений и работы в сложной эпидемиологической обстанове изменили жизнь петербургского бизнеса?
- Кому удалось получить поддержку государства?
- Какие из мер поддержки на федеральном и региональном уровнях оказались наиболее востребованными? Каких шагов не хватило?
- Удастся ли после отмены ограничений восстановить докризисный уровень спроса и доходов бизнеса?
- Как опыт, полученный во время ограничительных мер, может быть использован в дальнейшей работе?
К участию приглашаются представители Роспотребнадзора, комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, представители компаний малого, среднего и крупного бизнеса в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, юридические компании, общественные организации, объединяющие предпринимателей, и др. эксперты рынка.
По вопросам и условиям онлайн или заочного участия обращаться:
Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru