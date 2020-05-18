28 мая — круглый стол «БИЗНЕС В МАСКЕ…» (преодоление последствий)

Почти два месяца бизнес Петербурга работает в условиях эпидемии коронавируса. Кому-то пришлось особенно сложно — например, сфере услуг, общепиту, у кого-то ограничений было меньше, и компании смогли продолжить работать почти в полном объеме.



Большинство офисных работников перешли на удаленный режим работы, но много и тех, кто не может выполнять свою работу онлайн. Так или иначе, ограничения коснулись всех — напрямую или косвенно, через контрагентов, клиентов, арендаторов и пр.



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