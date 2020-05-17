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17.05.2020 20:34
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Игроков Российской премьер-лиги обяжут соблюдать социальную дистанцию даже при принятии душа

Российская премьер-лига разработала проект медицинского регламента для продолжения чемпионата. О некоторых деталях документа в воскресенье, 17 мая, сообщает «Чемпионат.com».

Общие требования:

— в дни матчей футболисты должны будут соблюдать социальную дистанцию.

— групповой выход игроков происходит без детского сопровождения, без обмена талисманами и вымпелами.

— не допускается сбора единого состава команды и никаких командных фотографий (фотографы во внутренней зоне поля и допускаются только за ворота и вдоль длинной стороны).

— не проводятся презентации с участием дополнительных персон и лиц, исключаются рукопожатия.

Прибытие команд на стадион:

— Команда, тренерский штаб и медицинский персонал приезжают на нескольких автобусах/трансферах, при проходе на стадион и при перемещениях в его зонах расстояние между игроками и персоналом должно быть увеличенным (не менее 2 метров).

— Требуется соблюдать раздельное прибытие команд на стадион (время и расстояние).

— Для организации раздевалок необходимо использовать свободное пространство любых соседних комнат в качестве дополнительных возможностей раздевалки (например, разделение стартовых одиннадцати игроков/вратари/запасные).

Использование раздевалок:

— В раздевалке для каждого игрока должна быть приготовлена обувь и экипировка (включая личные бутылки с водой).

— В конце матча игроки используют предоставленные им раздевалки для принятия душа и оставляют свою использованную экипировку в корзинах для одежды. Обувь следует оставлять в том месте, где они переодеваются.

— При принятии душа необходимо соблюдать социальную дистанцию (2 метра). Душевые кабинки следует занимать в шахматном порядке. Душевые надо дезинфицировать после каждой группы.

Ранее РФС и РПЛ приняли решение о возобновлении сезона 21 июня. Игры будут проходить без зрителей. Кроме того, разрешается делать до пяти замен из-за высокой нагрузки на футболистов, связанной с плотностью календаря. Об этом и другие подробности читайте в материале «Фонтанки». Отметим, накануне стало известно о первом футболисте РПЛ, заразившемся коронавирусом — игроке «Локомотива» Джефферсоне Фарфане.

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Комментарии (4)

Павел Михайлов
Вот клоунада. В инструкции нет ещё пункта, что и во время игры надо соблюдать дистанцию в 1.5 метра и играть в масках ?. А во время перерыва протирать ворота спиртом. а поле посыпать хлоркой?
Чёрт Опасный
Вот оно чо, Михалыч!
Я подозревал, что отдельные команды не соблюдают дистанцию в душе!
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