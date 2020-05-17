Игроков Российской премьер-лиги обяжут соблюдать социальную дистанцию даже при принятии душа
Российская премьер-лига разработала проект медицинского регламента для продолжения чемпионата. О некоторых деталях документа в воскресенье, 17 мая, сообщает «Чемпионат.com».
Общие требования:
— в дни матчей футболисты должны будут соблюдать социальную дистанцию.
— групповой выход игроков происходит без детского сопровождения, без обмена талисманами и вымпелами.
— не допускается сбора единого состава команды и никаких командных фотографий (фотографы во внутренней зоне поля и допускаются только за ворота и вдоль длинной стороны).
— не проводятся презентации с участием дополнительных персон и лиц, исключаются рукопожатия.
Прибытие команд на стадион:
— Команда, тренерский штаб и медицинский персонал приезжают на нескольких автобусах/трансферах, при проходе на стадион и при перемещениях в его зонах расстояние между игроками и персоналом должно быть увеличенным (не менее 2 метров).
— Требуется соблюдать раздельное прибытие команд на стадион (время и расстояние).
— Для организации раздевалок необходимо использовать свободное пространство любых соседних комнат в качестве дополнительных возможностей раздевалки (например, разделение стартовых одиннадцати игроков/вратари/запасные).
Использование раздевалок:
— В раздевалке для каждого игрока должна быть приготовлена обувь и экипировка (включая личные бутылки с водой).
— В конце матча игроки используют предоставленные им раздевалки для принятия душа и оставляют свою использованную экипировку в корзинах для одежды. Обувь следует оставлять в том месте, где они переодеваются.
— При принятии душа необходимо соблюдать социальную дистанцию (2 метра). Душевые кабинки следует занимать в шахматном порядке. Душевые надо дезинфицировать после каждой группы.
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