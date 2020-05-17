К смерти ребенка после падения из окна на Верности может быть причастна финансист Водоканала

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели четырехлетней девочки и ее мамы под окнами многоэтажки в Калининском районе Петербурга. Погибшая женщина работала финансистом в Водоканале.



По данным «Фонтанки», 38-летняя женщина с дочкой на руках упала из окна своей квартиры на седьмом этаже. К 17 мая Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух лиц, одно из которых малолетнее. Как сообщалось ранее, мама девочки состояла на учете у психиатра. Она страдала энцефалопатией и нарушением сознания. По предварительным данным, погибшая работала в Водоканале, занималась финансами. На предприятии не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть, что такая сотрудница числилась в их рядах.

