Тела двоих погибших нашли под окнами на Верности. Одна из них — пятилетняя девочка
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Погибших маму с дочкой нашли под окнами многоэтажки в Калининском районе Петербурга утром 16 мая. Женщина состояла на учете.
Как стало известно «Фонтанке», тела увидели прохожие около половины десятого утра возле дома 6 по улице Верности. Удалось выяснить, что это 39-летняя женщина и ее пятилетняя дочь. По предварительной версии районной полиции, обнимая дочь, мать упала с балкона 7-го этажа. Известно, что женщина в разводе, состоит на учете, никаких посланий о себе не оставляла.
Погибших маму с дочкой нашли под окнами многоэтажки в Калининском районе Петербурга утром 16 мая. Женщина состояла на учете.
Как стало известно «Фонтанке», тела увидели прохожие около половины десятого утра возле дома 6 по улице Верности. Удалось выяснить, что это 39-летняя женщина и ее пятилетняя дочь. По предварительной версии районной полиции, обнимая дочь, мать упала с балкона 7-го этажа. Известно, что женщина в разводе, состоит на учете, никаких посланий о себе не оставляла.