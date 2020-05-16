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16.05.2020 11:07
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Тела двоих погибших нашли под окнами на Верности. Одна из них — пятилетняя девочка

Погибших маму с дочкой нашли под окнами многоэтажки в Калининском районе Петербурга утром 16 мая. Женщина состояла на учете.

Как стало известно «Фонтанке», тела увидели прохожие около половины десятого утра возле дома 6 по улице Верности. Удалось выяснить, что это 39-летняя женщина и ее пятилетняя дочь. По предварительной версии районной полиции, обнимая дочь, мать упала с балкона 7-го этажа. Известно, что женщина в разводе, состоит на учете, никаких посланий о себе не оставляла.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

pila_grigoryeva
ну путин же обещал 800 рублей -как же не дождалась.На 800 рублей можно год жить.А вообще это трагедия то что делает путинский режим с русскими . Мигрантам разрешил работать на стройках а русским надо сидеть на карантине дома.
Социологи же предупреждали что будет резкий рост числа суицидов
Жить людям просто не на что.Очень жаль и мать и ребенка
путину позор несмываемый
Alexander_5e4cfced16b74
она утонула. она упала. что не так-то?
Александр Н
Экономические последствия самоизоляции. Никуда не денешься. Скоро в каждом доме.
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