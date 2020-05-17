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17.05.2020 15:15
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Российские ученые представили две модели развития эпидемии. По пессимистичному прогнозу, пик наступит в июне

В России создали две модели по прогнозированию заболеваемости COVID-19 в целом по стране и в отдельных регионах, передает 17 мая РБК. Одну из них представила компания-разработчик аналитических продуктов Megaputer Intelligence, вторую — проектный офис по математическому моделированию Уфимского авиационного университета (УГАТУ) и Башкирского медицинского университета (БГМУ).

В основе прогноза Megaputer Intelligence лежат данные из официальных источников, которые система анализирует, используя алгоритмы машинного обучения и предиктивного анализа. В прогнозе учитывается характер карантинных мер в том или ином регионе. Согласно этой модели, пик заболеваемости коронавирусом уже наблюдается в Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах, а также в некоторых дальневосточных регионах. Сценариев предлагается два: реалистичный и пессимистичный.

Так, согласно реалистичному сценарию, в Петербурге число новых выявленных случаев заражения коронавирусом должно начать снижаться с 17 мая. Пессимистичный прогноз указывает, что снижение начнется со 2 июня. Правда, уже сейчас видны расхождения прогнозов с реальностью: по данным модели, за 16 мая в Петербурге должно быть выявлено по реалистичному прогнозу 469 случаев заболевания ковидом, по пессимистичному — 487. По данным оперштаба, за сутки 17 мая в городе зарегистрирован 451 новый случай коронавируса. В Московской области пиковое значение роста новых случаев согласно «реальной» модели было достигнуто 12 мая, а в Москве — еще 6 мая. Если сбудется пессимистичный прогноз, то пик заболеваемости в столице случится 26 мая, когда будет выявлено 6,2 тыс. новых случаев заражения ковидом за день.

Согласно модели офиса по математическому моделированию УГАТУ и БГУ, пик заболеваемости коронавирусом в стране уже пройден. Это случилось 8–9 мая, когда прирост подтвержденных случаев составил около 10,5 тыс в сутки. В основе этой модели лежат классические эпидемиологические модели и инструменты анализа временных рядов.

Как ранее сообщала «Фонтанка», 17 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост распространения COVID-19 в России остановлен по всей стране. При этом она подчеркнула, что многочисленные ограничения сохранятся, а маски придется носить все лето.

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Комментарии (21)

Mimic
Важно понимать, что речь всегда идет о пиках не вообще, а для конкретной ситуации, интенсивности социализации. Т.е. это не так, что "пик уже пройдет, можно убирать самоизоляцию". Нет, пик пройден ДЛЯ ситуации или В ситуации "самоизоляции". Если ее снять, то будет уже другая история, и для нее уже свой пик.
Modest_5e4ce41f7533b
Бабуля надвое гадала. Думаю, идти придется по пути выгорания, как ветрянка у детишек. Болеют почти все и дальше уже не вспоминают. Только плата за ветрянку символическая, потому и вакциной нет такого ажиотажа. Проблема эффективной вакцины трудно разрешима. Надо напомнить, что имеется эффективная вакцина против гепатита В, но подступиться к вакцине против гепатита С не получается из-за его склонности мутировать на ходу. Не получается сделать универсальную вакцину против гриппа, каждый год приходится прививаться от букета предполагаемых разновидностей его. И тут регулярные мутации позволяют вирусу обходить нашу защиту. Поэтому шапкозакидательские рапорты о вакцине к концу лета для доверчивых простаков.
Dmitry-spb
всё лето ходить в масках???
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