Российские ученые представили две модели развития эпидемии. По пессимистичному прогнозу, пик наступит в июне
В России создали две модели по прогнозированию заболеваемости COVID-19 в целом по стране и в отдельных регионах, передает 17 мая РБК. Одну из них представила компания-разработчик аналитических продуктов Megaputer Intelligence, вторую — проектный офис по математическому моделированию Уфимского авиационного университета (УГАТУ) и Башкирского медицинского университета (БГМУ).
В основе прогноза Megaputer Intelligence лежат данные из официальных источников, которые система анализирует, используя алгоритмы машинного обучения и предиктивного анализа. В прогнозе учитывается характер карантинных мер в том или ином регионе. Согласно этой модели, пик заболеваемости коронавирусом уже наблюдается в Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах, а также в некоторых дальневосточных регионах. Сценариев предлагается два: реалистичный и пессимистичный.
Так, согласно реалистичному сценарию, в Петербурге число новых выявленных случаев заражения коронавирусом должно начать снижаться с 17 мая. Пессимистичный прогноз указывает, что снижение начнется со 2 июня. Правда, уже сейчас видны расхождения прогнозов с реальностью: по данным модели, за 16 мая в Петербурге должно быть выявлено по реалистичному прогнозу 469 случаев заболевания ковидом, по пессимистичному — 487. По данным оперштаба, за сутки 17 мая в городе зарегистрирован 451 новый случай коронавируса. В Московской области пиковое значение роста новых случаев согласно «реальной» модели было достигнуто 12 мая, а в Москве — еще 6 мая. Если сбудется пессимистичный прогноз, то пик заболеваемости в столице случится 26 мая, когда будет выявлено 6,2 тыс. новых случаев заражения ковидом за день.
Согласно модели офиса по математическому моделированию УГАТУ и БГУ, пик заболеваемости коронавирусом в стране уже пройден. Это случилось 8–9 мая, когда прирост подтвержденных случаев составил около 10,5 тыс в сутки. В основе этой модели лежат классические эпидемиологические модели и инструменты анализа временных рядов.
Как ранее сообщала «Фонтанка», 17 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост распространения COVID-19 в России остановлен по всей стране. При этом она подчеркнула, что многочисленные ограничения сохранятся, а маски придется носить все лето.