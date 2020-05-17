Российские ученые представили две модели развития эпидемии. По пессимистичному прогнозу, пик наступит в июне

В России создали две модели по прогнозированию заболеваемости COVID-19 в целом по стране и в отдельных регионах, передает 17 мая РБК. Одну из них представила компания-разработчик аналитических продуктов Megaputer Intelligence, вторую — проектный офис по математическому моделированию Уфимского авиационного университета (УГАТУ) и Башкирского медицинского университета (БГМУ).



В основе прогноза Megaputer Intelligence лежат данные из официальных источников, которые система анализирует, используя алгоритмы машинного обучения и предиктивного анализа. В прогнозе учитывается характер карантинных мер в том или ином регионе. Согласно этой модели, пик заболеваемости коронавирусом уже наблюдается в Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах, а также в некоторых дальневосточных регионах. Сценариев предлагается два: реалистичный и пессимистичный.

