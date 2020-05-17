Глава Роспотребнадзора заявила об остановке роста распространения коронавируса в России. Но ходить в масках придется и летом

Рост распространения COVID-19 в России остановлен. Как заявила 17 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова, «стабилизация отмечается по всей стране», пишет РИА «Новости».



При этом говорить о снятии всех введенных ограничений не приходится, уверена Попова.



«Ориентироваться надо на то, что и летом (в жару) придется соблюдать те же правила, чтобы снизить риски заражения коронавирусом. Жить в новых условиях из-за пандемии коронавируса придётся достаточно долго. Все должны быть в масках на улице, в транспорте, в общественных местах и на рабочем месте, если, конечно, вы не находитесь один в каком-то помещении», — подчеркнула глава Роспотребнадзора.