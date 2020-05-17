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17.05.2020 13:47
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Глава Роспотребнадзора заявила об остановке роста распространения коронавируса в России. Но ходить в масках придется и летом

Рост распространения COVID-19 в России остановлен. Как заявила 17 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова, «стабилизация отмечается по всей стране», пишет РИА «Новости».

При этом говорить о снятии всех введенных ограничений не приходится, уверена Попова.

«Ориентироваться надо на то, что и летом (в жару) придется соблюдать те же правила, чтобы снизить риски заражения коронавирусом. Жить в новых условиях из-за пандемии коронавируса придётся достаточно долго. Все должны быть в масках на улице, в транспорте, в общественных местах и на рабочем месте, если, конечно, вы не находитесь один в каком-то помещении», — подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Напомним, в Петербурге «обязательный масочный режим» введен с 12 мая. При этом он уже вызывает недовольство не только населения, но и полиции.

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Комментарии (58)

hmkv
Она же на переднем крае. Видимо, зацепило. Может, вакцину на ней испробовать?
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Философ (не тролль)
В США прирост -0,1 %, Россия -3,57%- см. https://clustrmaps.com/coronavirus/
Она страну не перепутала?
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