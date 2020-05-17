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17.05.2020 13:03
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Правительство обязало региональные власти согласовывать с оперштабом приостановку работы предприятий

Правительство обязало глав регионов направлять проекты решений о приостановке работы предприятий на согласование в Минэкономразвития. Соответствующее постановление опубликовано 17 мая на сайте кабмина.

Согласно документу, проект решения главы региона о приостановке работы предприятия направляется в Минэкономразвития, затем ведомство в суточный срок передает проект на рассмотрение в Роспотребнадзор. Окончательное решение принимается оперативным штабом по борьбе с коронавирусом.

«Решение о согласовании проекта решения принимается оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации и оформляется в виде приложения к протоколу его заседания», - гласит постановление правительства.

Региональные власти обязаны в своем проекте решения предоставить информацию о территории, на которой вводятся ограничения, а также список организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых собираются приостановить. Должен быть указан и период, на который вводятся ограничения, а также приведено обоснование для закрытия организаций.

После этого Минэкономразвития в течение трех суток обязано направить в правительство «мотивированную позицию о целесообразности или нецелесообразности принятия проекта». При этом решение о приостановке деятельности предприятий будет считаться автоматически согласованным, если в течение пяти суток не было решения об отказе.

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