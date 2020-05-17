Правительство обязало региональные власти согласовывать с оперштабом приостановку работы предприятий

Правительство обязало глав регионов направлять проекты решений о приостановке работы предприятий на согласование в Минэкономразвития. Соответствующее постановление опубликовано 17 мая на сайте кабмина.



Согласно документу, проект решения главы региона о приостановке работы предприятия направляется в Минэкономразвития, затем ведомство в суточный срок передает проект на рассмотрение в Роспотребнадзор. Окончательное решение принимается оперативным штабом по борьбе с коронавирусом.



«Решение о согласовании проекта решения принимается оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации и оформляется в виде приложения к протоколу его заседания», - гласит постановление правительства.

