Комздрав: Лаборатория Роспотребнадзора не задерживает сроки анализов на COVID-19, проверка в ней остается «необходимым этапом»

Как сообщили «Фонтанке» в комитете 17 мая, его глава, Дмитрий Лисовец, не говорил, что управление Роспотребнадзора затягивает сроки анализов из-за того, что все они «как в бутылочное горлышко» стекаются в одну лабораторию на Оборонной улице. «Подтверждение анализов в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" являлось и до сих пор является необходимым этапом, обеспечивающим достоверность и высокое качество лабораторной диагностики», - добавили в Смольном.

Ранее депутат Законодательного собрания Борис Вишневский после встречи с Лисовцом сообщил о системе подтверждения проб на Оборонной и добавил, что председатель комитета уверил его в том, что теперь тесты, которые делают в 40-й больнице, 31-й больнице и лаборатории «Хеликс» через Оборонную проходить не будут.



Позже Роспотребнадзор высказался в свою защиту и цифрами рассказал об оперативности — в среднем с конца февраля в сутки выполняется 12660 исследований, на подтверждение в Роспотребнадзор поступило около 25 тысяч проб. При этом тот факт, что пробы из вышеперечисленных больниц и частной лаборатории перепроверять больше не будут в ведомстве подтвердили, но с оговоркой — в любой момент систему могут сделать прежней.

