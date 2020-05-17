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17.05.2020 00:46
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Комздрав: Лаборатория Роспотребнадзора не задерживает сроки анализов на COVID-19, проверка в ней остается «необходимым этапом»

Комитет по здравоохранению вслед за Роспотребнадзором опроверг статус лаборатории ведомства как «бутылочного горлышка», из-за которого пациенты с коронавирусной инфекцией получают результаты анализов недостаточно оперативно.

Как сообщили «Фонтанке» в комитете 17 мая, его глава, Дмитрий Лисовец, не говорил, что управление Роспотребнадзора затягивает сроки анализов из-за того, что все они «как в бутылочное горлышко» стекаются в одну лабораторию на Оборонной улице. «Подтверждение анализов в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" являлось и до сих пор является необходимым этапом, обеспечивающим достоверность и высокое качество лабораторной диагностики», - добавили в Смольном.

Ранее депутат Законодательного собрания Борис Вишневский после встречи с Лисовцом сообщил о системе подтверждения проб на Оборонной и добавил, что председатель комитета уверил его в том, что теперь тесты, которые делают в 40-й больнице, 31-й больнице и лаборатории «Хеликс» через Оборонную проходить не будут.

Позже Роспотребнадзор высказался в свою защиту и цифрами рассказал об оперативности — в среднем с конца февраля в сутки выполняется 12660 исследований, на подтверждение в Роспотребнадзор поступило около 25 тысяч проб. При этом тот факт, что пробы из вышеперечисленных больниц и частной лаборатории перепроверять больше не будут в ведомстве подтвердили, но с оговоркой — в любой момент систему могут сделать прежней.

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Комментарии (3)

Gilka
жду результата 2,5 недели. жду... жду.. жду... результата все нет. так и помереть можно, не дождавшись результата... это называется нынче "не задерживают"? а "задерживают" это тогда сколько?
Tuluke
Я наверно чего то не понимаю Что это за числа?. Они про РФ или про Питер? в Питере даже в мае есть несколько дней, когда делалось по 3тыс тестов....
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