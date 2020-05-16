«Этот вирус пришел надолго и всерьез». Директор НИЦ эпидемиологии заявил, что Россию ждут несколько волн заболевания COVID-19
Россию ждут несколько волн заболевания коронавирусом. Об этом на телеканале «Россия 1» заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени
«Этот вирус пришел надолго и всерьез», — подчеркнул он. С Гинцбургом согласилась главврач московской городской клинической больницы
«Стоит наблюдать за текущей динамикой и созданием коллективного иммунитета. И затем уже делать выводы о том, как мы будем с вирусом сосуществовать», — уточнила она.
Напомним, ранее глава НИЦ эпидемиологии заявил, что в концу лета в России может начаться производство вакцины от COVID-19.