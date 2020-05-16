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16.05.2020 15:51
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«Этот вирус пришел надолго и всерьез». Директор НИЦ эпидемиологии заявил, что Россию ждут несколько волн заболевания COVID-19

Россию ждут несколько волн заболевания коронавирусом. Об этом на телеканале «Россия 1» заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, пишет 16 мая РИА Новости.

«Этот вирус пришел надолго и всерьез», — подчеркнул он. С Гинцбургом согласилась главврач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко.

«Стоит наблюдать за текущей динамикой и созданием коллективного иммунитета. И затем уже делать выводы о том, как мы будем с вирусом сосуществовать», — уточнила она.

Напомним, ранее глава НИЦ эпидемиологии заявил, что в концу лета в России может начаться производство вакцины от COVID-19.

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Комментарии (15)

муматор
как послушаешь всех этих директоров, главврачей и прочих приближенных к власти, так почему-то тон заявлений на редкость одинаковый. Совпадение?(с)
kuk-vasyusha
Еще один пособник
Гость
Я смотрю понравилось деньги врачам-мошенникам делать...может быть пора заткнуть рот этим прогнозистам-недоумкам?
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