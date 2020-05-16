FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +8
73.21р79.13р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
16.05.2020 12:17
4
Печать

Директор НИЦ эпидемиологии надеется, что производство вакцины от коронавируса в России начнется к концу лета

Производство вакцины от коронавируса в России может начаться в конце лета. Об этом в эфире программы «Опасный вирус-5» на «России 1» заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, пишет 16 мая «Интерфакс».

«Я думаю, к концу лета. Я хотел бы думать», — цитирует издание его слова. Он уточнил, что сейчас готовятся доклинические испытания вакцины.

Напомним, ранее министр высшего образования и научных исследований Франции Фредерик Видаль заявила, что вакцина от COVID-19 появится не ранее чем через полтора года.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

Modest_5e4ce41f7533b
Вы недооцениваете силу мысли отечественных чиновников. Если они о чем-до думают, то это почти уже есть.
kuk-vasyusha
Еще один пособник
Алексей Ипатов
уровень компетенции зашкаливает.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний