Директор НИЦ эпидемиологии надеется, что производство вакцины от коронавируса в России начнется к концу лета

Производство вакцины от коронавируса в России может начаться в конце лета. Об этом в эфире программы «Опасный вирус-5» на «России 1» заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, пишет 16 мая «Интерфакс».



«Я думаю, к концу лета. Я хотел бы думать», — цитирует издание его слова. Он уточнил, что сейчас готовятся доклинические испытания вакцины.



Напомним, ранее министр высшего образования и научных исследований Франции Фредерик Видаль заявила, что вакцина от COVID-19 появится не ранее чем через полтора года.

