СК ищет несколько десятков человек, причастных к размещению портретов нацистов на сайтах «Бессмертного полка»

В Следственном комитете России 15 мая объявили, что выявили причастных к размещению портретов нацистов на сайтах онлайн-акции «Бессмертный полк» в преддверии 75-летия Победы в Великой отечественной войне.



В ведомстве рассказали, что определили владельцев IP-адресов, с которых были загружены данные.

«К совершению противоправных действий причастны несколько десятков человек, в основном – иностранные граждане. Вместе с тем среди подозреваемых на данный момент установлено более 10 граждан, проживающих в разных регионах Российской Федерации», - говорится в сообщении СК. Установленные лица объявлены в розыск.