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15.05.2020 20:58
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СК ищет несколько десятков человек, причастных к размещению портретов нацистов на сайтах «Бессмертного полка»

В Следственном комитете России 15 мая объявили, что выявили причастных к размещению портретов нацистов на сайтах онлайн-акции «Бессмертный полк» в преддверии 75-летия Победы в Великой отечественной войне.

В ведомстве рассказали, что определили владельцев IP-адресов, с которых были загружены данные.

«К совершению противоправных действий причастны несколько десятков человек, в основном – иностранные граждане. Вместе с тем среди подозреваемых на данный момент установлено более 10 граждан, проживающих в разных регионах Российской Федерации», - говорится в сообщении СК. Установленные лица объявлены в розыск.

Уголовное дело по части 1 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) было возбуждено накануне, 14 мая.

Следователи уверены, что размещение портретов нацистов в акции «Бессмертного полка» были сделаны для одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором международного военного трибунала в Нюрнберге.

Фото одного из главных деятелей Третьего рейха, рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера опубликовали по видом советского полковника Алексеева В.М. На сайте «Банк памяти» появилась Адольфа Гитлера.

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Комментарии (22)

тат2007amg
Следователи уверены...стесняюсь спросить, на основании чего? Есть доказательная база? Или они усилием воли вышестоящего начальства уверовали?
Modest_5e4ce41f7533b
Это был заговор! Наймиты будут разоблачены и показательно наказаны. Главное - показательно. Не из злости же, а для воспитания. Сначала накажут, а потом отпустят - народ в умилении кинется голосовать, чем попало.
Михаил Бураков
Ну да, для того, чтобы загрузить фотку в инет нужна же бригада грузчиков. Вот эту бригаду и ищут...
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