СК ищет несколько десятков человек, причастных к размещению портретов нацистов на сайтах «Бессмертного полка»
В Следственном комитете России 15 мая объявили, что выявили причастных к размещению портретов нацистов на сайтах онлайн-акции «Бессмертный полк» в преддверии 75-летия Победы в Великой отечественной войне.
В ведомстве рассказали, что определили владельцев IP-адресов, с которых были загружены данные.
«К совершению противоправных действий причастны несколько десятков человек, в основном – иностранные граждане. Вместе с тем среди подозреваемых на данный момент установлено более 10 граждан, проживающих в разных регионах Российской Федерации», - говорится в сообщении СК. Установленные лица объявлены в розыск.
Уголовное дело по части 1 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) было возбуждено накануне, 14 мая.
Следователи уверены, что размещение портретов нацистов в акции «Бессмертного полка» были сделаны для одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором международного военного трибунала в Нюрнберге.
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