СК возбудил уголовные дела после появления Гитлера и Гиммлера на онлайн-шествии «Бессмертного полка»

«По данным следствия, не позднее 10 мая 2020 года неизвестные лица с целью одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, разместили в открытом доступе в сети Интернет фотографию рейхсфюрера СС Гиммлера. При этом публикация сопровождалась комментарием о том, что на фотографии запечатлен якобы полковник Алексеев В. М.» — говорится в сообщении СК РФ.

Появление портретов нацистских идеологов и вождей на сайте «Бессмертный полк» в рамках проведения одноименной виртуальной акции привело к уголовным делам. Об этом 14 мая сообщает Следственный комитет России.

На сайте ведомства также сообщается, что не позднее третьего мая этого года неизвестные разместили на сайте «Банк памяти» анкету с фотоизображением Гитлера. Снимок сопровождал комментарий, что на нем якобы запечатлен участник Великой Отечественной войны «Гитле Адоль Алоисо».



Уголовные дела возбуждены по первой части 354.1 статьи УК РФ (реабилитация нацизма).



Ситуацию «Фонтанке» прокомментировал руководитель петербургского штаба «Бессмертного полка» Андрей Краснобаев.



«Что касается людей, которые присылали нам фотографии нацистских преступников, разного рода сказочных персонажей… Я не могу назвать их никак иначе, как злые клоуны. <...> Жаль, что эти люди не разделяют наши ценности», — заявил Краснобаев.



Он также выразил надежду, что сотрудники правоохранительных органов отыщут тех, кто разместил подобные фотографии в Сети.



Ранее о появлении этих снимков на сайте «Бессмертного полка» заявили организаторы виртуальной акции. Они пообещали передать информацию в СКР.

