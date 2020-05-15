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15.05.2020 19:05
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Смольный распределит 82 млн рублей между 18 лабораториями для покупки тест-систем на COVID-19

18 лабораторий в различных районах Петербурга получат в общей сложности 82,3 млн рублей на приобретение тест-систем для диагностики COVID-19. Ранее в Смольном жаловались на нехватку материалов.

Проект постановления петербургского правительства опубликован 15 мая. Согласно ему, комитет финансов должен выделить средства из резервного фонда. Больше всего положено комитету по здравоохранению — 27,3 млн рублей; 19,4 млн рублей получит Курортный район, 13 млн — Колпинский. Остальное распределял между еще семью районами. Речь идет о приобретении наборов тест-систем для проведения диагностики COVID-19 методом полимеразной цепной реакции.

Напомним, в середине апреля Смольный сообщал о дефиците ряда материалов и средств для борьбы с коронавирусом. Среди прочего, говорилось о реагентах для полимеразной цепной реакции. Накануне был изменен перечень категорий, которые подлежат обязательному тестированию на коронавирус: туда больше не входят беременные, новорожденные, а также петербуржцы, нуждающиеся в госпитализации.

Средства резервного фонда могут направляться на финансирование противоэпидемических мероприятий. Его объем в рамках корректировки бюджета увеличат с 1 млрд до 31 млрд рублей.

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Комментарии (2)

kilikia
распределите между меня 18 млн рублей, я умею монетку подбрасывать - вероятность такая же
zlopopik
еще один хороший способ освоить бюджетные деньги.
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