Смольный распределит 82 млн рублей между 18 лабораториями для покупки тест-систем на COVID-19
18 лабораторий в различных районах Петербурга получат в общей сложности 82,3 млн рублей на приобретение тест-систем для диагностики COVID-19. Ранее в Смольном жаловались на нехватку материалов.
Проект постановления петербургского правительства опубликован 15 мая. Согласно ему, комитет финансов должен выделить средства из резервного фонда. Больше всего положено комитету по здравоохранению — 27,3 млн рублей; 19,4 млн рублей получит Курортный район, 13 млн — Колпинский. Остальное распределял между еще семью районами. Речь идет о приобретении наборов тест-систем для проведения диагностики COVID-19 методом полимеразной цепной реакции.
Напомним, в середине апреля Смольный сообщал о дефиците ряда материалов и средств для борьбы с коронавирусом. Среди прочего, говорилось о реагентах для полимеразной цепной реакции. Накануне был изменен перечень категорий, которые подлежат обязательному тестированию на коронавирус: туда больше не входят беременные, новорожденные, а также петербуржцы, нуждающиеся в госпитализации.
Средства резервного фонда могут направляться на финансирование противоэпидемических мероприятий. Его объем в рамках корректировки бюджета увеличат с 1 млрд до 31 млрд рублей.