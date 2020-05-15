Смольный распределит 82 млн рублей между 18 лабораториями для покупки тест-систем на COVID-19

18 лабораторий в различных районах Петербурга получат в общей сложности 82,3 млн рублей на приобретение тест-систем для диагностики COVID-19. Ранее в Смольном жаловались на нехватку материалов.



Проект постановления петербургского правительства опубликован 15 мая. Согласно ему, комитет финансов должен выделить средства из резервного фонда. Больше всего положено комитету по здравоохранению — 27,3 млн рублей; 19,4 млн рублей получит Курортный район, 13 млн — Колпинский. Остальное распределял между еще семью районами. Речь идет о приобретении наборов тест-систем для проведения диагностики COVID-19 методом полимеразной цепной реакции.