Дефицит защитных костюмов и очков, не хватает реагентов для ПЦР. В Смольном рассказали, как в городе расходуют средства индивидуальной защиты от коронавируса

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев рассказал, какова суточная потребность медучреждений города в различных средствах индивидуальной защиты и сколько их реально есть на складах. Сводная таблица с цифрами была представлена 17 апреля в ответе чиновника на запрос главы фракции «Яблоко» в городском парламенте Бориса Вишневского.



В сутки Петербургу требуется 200 тысяч медицинских масок; 28,9 тысячи марлевых масок и 24,5 тысячи респираторов. Фактический расход при этом значительно меньше расчетной суточной потребности. Так, согласно приведенным вице-губернатором Эргашевым цифрам, Петербург расходует в сутки всего 81,9 тысячи медицинских масок, 15,5 тысячи масок марлевых и 3,3 тысячи респираторов. По состоянию на 17 апреля на городских складах содержится запас медицинских масок на 12 суток — 2,4 миллиона штук. Чего действительно не хватает, так это одноразовых защитных костюмов, защитных очков и комбинезонов гигиенических типа «Тайвек», которые защищают человека от мелких частиц и непроницаемы для жидких реагентов. В медучреждениях и на складах города хранятся всего 21,8 тысячи одноразовых защитных костюмов при суточной потребности в 28,1 тысячи штук, 14,7 тысячи медицинских очков при потребности 16,1 тысячи в сутки и 6,5 тысячи комбинезонов, которых городу требуется 16,8 тысячи в сутки. При этом медучреждения, очевидно, экономят ценные ресурсы, потому что ежедневный расход пока составляет всего 1,5 тысячи одноразовых костюмов, 3,7 тысячи защитных очков и 182 гигиенических комбинезона. Кроме того, наблюдается дефицит наборов реагентов для полимеразной цепной реакции (ПЦР), которые используются в том числе при проведении тестирования на новый коронавирус. Их насчитывается 1,3 тысячи штук на складах при суточной потребности в 1,7 тысячи штук. Реально таких наборов ежедневно расходуют всего 570.

