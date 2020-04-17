В Петербурге коронавирусом заразились более ста медиков

С начала пандемии в Петербурге заразились коронавирусом более ста медиков. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете здравоохранения Смольного 17 апреля.



На данный момент часть врачей уже переболели и вылечились. В реанимации больницы Боткина находятся три врача.



По данным «Доктора Питера», среди них врачи Александровской, Покровской, Введенской больниц, а также больницы Святого Георгия и других медучреждений Петербурга.



В Петербурге за последние сутки выявили в 2,5 раза больше заболевших коронавирусом, чем днём ранее. В городе зарегистрированы 424 новых случая. Общее количество заразившихся достигло почти 16,5 тыс. человек.