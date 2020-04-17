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31 нахимовец заразился коронавирусом

ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН#безантракта: смотрим сегодняГлавные новости о COVID-19
17.04.2020 12:49
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В Петербурге коронавирусом заразились более ста медиков

С начала пандемии в Петербурге заразились коронавирусом более ста медиков. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете здравоохранения Смольного 17 апреля.

На данный момент часть врачей уже переболели и вылечились. В реанимации больницы Боткина находятся три врача.

По данным «Доктора Питера», среди них врачи Александровской, Покровской, Введенской больниц, а также больницы Святого Георгия и других медучреждений Петербурга.

В Петербурге за последние сутки выявили в 2,5 раза больше заболевших коронавирусом, чем днём ранее. В городе зарегистрированы 424 новых случая. Общее количество заразившихся достигло почти 16,5 тыс. человек.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (18)

XEN
16,5 походу запятой ошиблись
Dmitry-spb
1,505 тыс. , не 16,5
Дмитрий Гуркин
Так врачам который заболеют короновирусом по 300000 рублей в Питере обещали, вот и результат.........
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