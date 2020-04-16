В больнице Боткина 18 человек в реанимации. Из них три врача с коронавирусом

Главный врач больницы имени Боткина Денис Гусев рассказал о сложных случаях COVID-19 в Петербурге. В реанимации лежат и медики из петербургских больниц.



«У нас 18 человек находятся в реанимации. И 17 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), — заявил он 16 апреля в эфире канала «Санкт-Петербург». — Мы много принимаем медицинских работников со всех больниц города. В реанимации у нас, к сожалению, три врача».

Накануне «Фонтанка» писала о том, что инфекционная больница имени Боткина перестала принимать пациентов с подозрением на COVID-19. Койки остались только для тяжелобольных.