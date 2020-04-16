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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

16.04.2020 18:51
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В больнице Боткина 18 человек в реанимации. Из них три врача с коронавирусом

Главный врач больницы имени Боткина Денис Гусев рассказал о сложных случаях COVID-19 в Петербурге. В реанимации лежат и медики из петербургских больниц.

«У нас 18 человек находятся в реанимации. И 17 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), — заявил он 16 апреля в эфире канала «Санкт-Петербург». — Мы много принимаем медицинских работников со всех больниц города. В реанимации у нас, к сожалению, три врача».

Накануне «Фонтанка» писала о том, что инфекционная больница имени Боткина перестала принимать пациентов с подозрением на COVID-19. Койки остались только для тяжелобольных.

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Комментарии (5)

vladimir5581
Мы никогда не узнаем всей правды враньё или нет. Специально разжигают или нет. Весь вопрос только в том, что делает сам человек. Хотя бы в маске в людном месте, типа магазина, хотя бы дистанцию и не дышать в спину. И уже большое спасибо за это. Чуть больше сострадания и понимания к окружающим. Бабушек дедушек видите, пропустите вперёд в очереди. Не надо бухтеть, типа что старая поперлась, сказали же сидеть, да не знаете вы что у неё за ситуация. Сами претесь же тоже. На работу, по делам, но у вас же ситуация. И можем мы быть полностью согласны или не согласны, но чуть больше внимания, терпения и все наладится. Не таскайте вы детей в магаз на сейчас, есть возможность одному кому-то дома посидеть с детьми, а другому сходить, сделайте.
alexber2
ну как же врачей не уберегли?
guga
Очередное вранье!
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