FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +10
73.93р79.90р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
15.05.2020 13:46
4
Печать

Чемпионат России по футболу продолжится 21 июня

Исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. Вместе с тем, как сообщили в пресс-службе РФС в пятницу, 15 мая, чемпионаты в первенствах ФНЛ и ПФЛ объявлены завершенными.

После возобновления сезона в РПЛ командам можно будет делать по пять замен в матче. Спортивные коллективы, занявшие 15-е и 16-е места, выбывают в ФНЛ. Два первых места Олимп-ФНЛ получают право подняться в ТИНЬКОФФ РПЛ. Места проведения матчей Кубка России по футболу будут определяться с учетом эпидемиологической ситуации.

Ранее стало известно, что «Зенит» получил от города специальное разрешение на возобновление тренировок.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

footballer12
Игры пока без зрителей. Надеюсь, что им хватит сил все трансляции сделать бесплатными.
Савва Морозов
10 тыров на хлеб и хоть какие зрелища.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний