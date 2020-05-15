Чемпионат России по футболу продолжится 21 июня

Исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. Вместе с тем, как сообщили в пресс-службе РФС в пятницу, 15 мая, чемпионаты в первенствах ФНЛ и ПФЛ объявлены завершенными.



После возобновления сезона в РПЛ командам можно будет делать по пять замен в матче. Спортивные коллективы, занявшие 15-е и 16-е места, выбывают в ФНЛ. Два первых места Олимп-ФНЛ получают право подняться в ТИНЬКОФФ РПЛ. Места проведения матчей Кубка России по футболу будут определяться с учетом эпидемиологической ситуации.