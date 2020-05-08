ФИФА разрешила командам делать по пять замен

Международная федерация футбола (ФИФА) из-за эпидемии коронавируса пошла на временное, но революционное изменение в правилах. Как сообщили на официальном сайте ФИФА, до конца текущего сезона команды смогут делать по ходу матчей пять замен.

Ожидается, что многие турниры сейчас будут проходить в сжатые сроки, что вызовет дополнительную нагрузку на игроков. Во избежание увеличения продолжительности матчей две дополнительные замены можно будет делать только во время перерыва.

Напомним, что ряд чемпионатов в Европе уже объявили о досрочном завершении. На этот шаг пошли во Франции, Нидерландах и Бельгии. О том же думают в России. А вот чемпионат Германии должен продолжиться в ближайшие дни.