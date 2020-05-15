Заместителю главы администрации Красносельского района Петербурга Алексею Миронову, обвиняемому в получении взятки , избрали домашний арест в качестве меры пресечения. Об этом 15 мая сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Чиновнику предстоит находиться в тесном семейном кругу до 13 июля.

По данным следствия, с 14 февраля по 13 мая 2020 года Миронов предложил гендиректору ООО «Строй-Сити» передать ему через посредника (замдиректора СПб ГКУ «Жилищное агентство Красносельского района г. Санкт-Петербурга Владимира Шулицкого ) взятку в виде 300 тысяч рублей. За это замглавы администрации будто бы пообещал помочь компании с заключением госконтрактов, оплатой и решением различных проблем. Глава «Строй-Сити» ответил согласием.

Далее, по версии следователей, события развивались следующим образом: около часа дня 13 мая бизнесмен передал деньги Шулицкому у дома № 3 по улице Катерников. Тот не успел их донести Миронову, так как был задержан спустя несколько минут.



Аналогичный эпизод произошёл 12 мая. Миронов точно так же договорился с гендиректором ООО «Восход». Покровительство для этой компании чиновник оценил уже в полтора миллиона рублей. Посредником опять же был Шулицкий. На Катерников он, находясь в «Ауди А8», взял деньги и передал замглавы администрации. 945 тысяч из этой суммы были изъяты при обыске жилища Миронова.



На заседании по избранию меры Миронов свою вину отрицал, просил отправить его под домашний арест по адресу фактической регистрации.

