В деле о взятке в Красносельском районе еще один подозреваемый - замдиректора жилищного агентства

По данным «Фонтанки», уголовное дело возбуждено Следственным комитетом Петербурга по 5 части 290 статьи, речь идет о получении взятки группой лиц по предварительному сговору. В нем пока два подозреваемых, уже упомянутый 13 мая в новостях Миронов, и один из трех заместителей директора Жилищного агентства Красносельского района, Владимир Шулицкий. Оба задержаны на двое суток, мера пресечения им не избиралась.

На двое суток в качестве подозреваемых по делу о взятке задержаны замглавы администрации Красносельского района Алексей Миронов и заместитель директора районного жилищного агентства Владимир Шулицкий.

Шулицкий минимум до лета 2017 года трудился в должности главного инженера «Жилкомсервиса № 2 Выборгского района». Миронов при Красносельской администрации курирует сферу ЖКХ.

Как сообщалось ранее, замглавы был задержан во время передачи денег, после в его кабинете прошел обыск. В деле фигурирует сумма в 300 тысяч рублей, это может быть лишь одним из траншей.

Схема откатов несколькими месяцами ранее отправила в изолятор и замглавы Калининского района Елену Кочкину, она вину не признает. Уголовное дело о взятке было возбуждено из-за хищений при ремонте в школах и детсадах района. Первыми были задержаны начальник сектора контроля и координации деятельности образовательных учреждений Татьяна Светушкова и глава компаний «Мега Строй Сервис» и «Строй-Престиж» Александр Фильчагин, последний якобы передал Светушковой 7,5 млн рублей. Кочкину через несколько дней встретили в Пулково, когда она вернулась из отпуска. Фильчагин в СИЗО, Светушкова, которая вины не отрицает, в домашнем заточении.