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15.05.2020 12:54
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Под Петербургом остановили строительство газопровода, разрушившее дорогу

Дорожные службы Ленинградской области продолжают борьбу с незаконными действиями строителей. В Тосненском районе предотвратили складирование леса и частей газопровода в полосу отвода региональной дороги Померанье — Кунесть, также там ликвидируют нелегальные примыкания к трассе.

Как сообщили «Фонтанке» 15 мая в пресс-службе областного дорожного комитета, вчера вечером представители «Ленавтодора» работали у деревни Большая Кунесть. Дорога там разбита, лесовозы превратили обочину в грязное месиво, а разгружаются они прямо на проезжей части, блокируя движение. В канавах валяются спиленные деревья, асфальт засыпан корой, на которой буксуют проезжающие машины.

Фото: дорожный комитет Ленинградской области
Фото: дорожный комитет Ленинградской области
Фото: дорожный комитет Ленинградской области
Фото: дорожный комитет Ленинградской области
Фото: дорожный комитет Ленинградской области
Фото: дорожный комитет Ленинградской области
Фото: дорожный комитет Ленинградской области

По словам водителей лесовозов, заказчиками их работы выступает АО «Краснодаргазстрой», тяжёлая техника которого ранее разбивала дороги в Киришском районе и пряталась от контролирующих органов под покровом ночи.

Экипаж ДПС проверил документы у водителей и оформил административное правонарушение. Тосненское ДРСУ начало ликвидацию незаконных примыканий к дороге и восстановление водоотводных канав, отмечают в комитете.

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