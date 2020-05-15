Дорожные службы Ленинградской области продолжают борьбу с незаконными действиями строителей. В Тосненском районе предотвратили складирование леса и частей газопровода в полосу отвода региональной дороги Померанье — Кунесть, также там ликвидируют нелегальные примыкания к трассе.

Как сообщили «Фонтанке» 15 мая в пресс-службе областного дорожного комитета, вчера вечером представители «Ленавтодора» работали у деревни Большая Кунесть. Дорога там разбита, лесовозы превратили обочину в грязное месиво, а разгружаются они прямо на проезжей части, блокируя движение. В канавах валяются спиленные деревья, асфальт засыпан корой, на которой буксуют проезжающие машины.