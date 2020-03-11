Около 11 километров региональных дорог под Киришами превратила в непроезжую грязь тяжёлая техника, работающая на строительстве газопроводов. Решать проблему подрядчик крупной госкорпорации не готов, вынуждая областное правительство на крайние меры.



Как сообщили «Фонтанке» 11 марта в пресс-службе дорожного комитета Ленинградской области, тяжёлая техника АО «Краснодаргазстрой» (подрядчика «Газпрома»), прокладывающего подвод к основной нитке трансбалтийского «Северного потока — 2», трудится на подъезде к деревне Посадников Остров и на участке дороги Мягры — Релли.