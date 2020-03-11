Строитель газопровода в Ленобласти придумал, как «спрятаться» от дорожников, — работать по ночам
Около 11 километров региональных дорог под Киришами превратила в непроезжую грязь тяжёлая техника, работающая на строительстве газопроводов. Решать проблему подрядчик крупной госкорпорации не готов, вынуждая областное правительство на крайние меры.
Как сообщили «Фонтанке» 11 марта в пресс-службе дорожного комитета Ленинградской области, тяжёлая техника АО «Краснодаргазстрой» (подрядчика «Газпрома»), прокладывающего подвод к основной нитке трансбалтийского «Северного потока — 2», трудится на подъезде к деревне Посадников Остров и на участке дороги Мягры — Релли.
По данным Киришского ДРСУ, обслуживающего региональные дороги, на некоторых участках грузовики и гусеничные экскаваторы полностью разбили асфальт, по ним даже не могут проехать машины экстренных служб. Сейчас по дорогам идут караваны большегрузов с песком, а на обочинах постоянно работают экскаваторы, и это притом что после зимы основание трасс сильно ослаблено, и покрытие несёт повышенную нагрузку. Дорожники высказали претензии газостроителям, но те отреагировали своеобразно, рассказывают в комитете. Они перенесли большую часть работ на ночное время, и теперь жители окрестных деревень не могут нормально спать.
Дорожный комитет Ленинградской области
В итоге дорожники собираются перекрывать движение тяжёлой техники и регулярно ликвидируют незаконные съезды. ГКУ «Ленавтодор» готовит претензии для взыскания ущерба, нанесённого госимуществу. Дорожный комитет рассматривает возможность обращения в правоохранительные органы.
«Фонтанка» не раз писала об этой проблеме: большие стройки разрушают дороги. В конце февраля после публикаций в СМИ была приостановлена прокладка газопровода-подвода к «Северному потоку — 2» через региональную дорогу Толмачёво — Нарва в Волосовском районе.