Больше семи тонн нелегального алкоголя изъяли в промзоне Красногвардейского района. Пластиковые бутылки кичились названиями
Склад с семью тоннами алкоголя обнаружили петербургские полицейские в промзоне на Большой Пороховской улице в Петербурге.
Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 15 мая, у стен в помещении стояли бочки с водкой, виски и коньяком сомнительного происхождения. Вокруг — 320 пластиковых пятилитровых бутылок с другим алкоголем. Маркировка на таких канистрах имелась только на крышках: на каждой мелким шрифтом отпечатали название виски известного бренда.
Из видео, которое на месте снимали сотрудники, становится ясно, что, судя по всему, часть продукции была готова к дальнейшей продаже: канистры производители аккуратно расфасовали по картонным коробкам. На месте работников незаконного склада полиция не застала, жидкости отправили на экспертизу.
На место специалисты пришли во время расследования уголовного дела о незаконном производстве алкоголя в двух гаражах на улице Маршала Говорова в Кировском районе. Эту подпольную фабрику полиция нашла в декабре 2019 года. Тогда удалось выяснить, что к происходящему могут быть причастны два жителя Невского района 32 и 34 лет. Личности тех, кто работал на обнаруженном теперь складе, ещё предстоит установить.