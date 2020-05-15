Склад с семью тоннами алкоголя обнаружили петербургские полицейские в промзоне на Большой Пороховской улице в Петербурге.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 15 мая, у стен в помещении стояли бочки с водкой, виски и коньяком сомнительного происхождения. Вокруг — 320 пластиковых пятилитровых бутылок с другим алкоголем. Маркировка на таких канистрах имелась только на крышках: на каждой мелким шрифтом отпечатали название виски известного бренда.



Из видео, которое на месте снимали сотрудники, становится ясно, что, судя по всему, часть продукции была готова к дальнейшей продаже: канистры производители аккуратно расфасовали по картонным коробкам. На месте работников незаконного склада полиция не застала, жидкости отправили на экспертизу.