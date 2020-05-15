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15.05.2020 12:36
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Больше семи тонн нелегального алкоголя изъяли в промзоне Красногвардейского района. Пластиковые бутылки кичились названиями

Склад с семью тоннами алкоголя обнаружили петербургские полицейские в промзоне на Большой Пороховской улице в Петербурге.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 15 мая, у стен в помещении стояли бочки с водкой, виски и коньяком сомнительного происхождения. Вокруг — 320 пластиковых пятилитровых бутылок с другим алкоголем. Маркировка на таких канистрах имелась только на крышках: на каждой мелким шрифтом отпечатали название виски известного бренда.

Из видео, которое на месте снимали сотрудники, становится ясно, что, судя по всему, часть продукции была готова к дальнейшей продаже: канистры производители аккуратно расфасовали по картонным коробкам. На месте работников незаконного склада полиция не застала, жидкости отправили на экспертизу.

На место специалисты пришли во время расследования уголовного дела о незаконном производстве алкоголя в двух гаражах на улице Маршала Говорова в Кировском районе. Эту подпольную фабрику полиция нашла в декабре 2019 года. Тогда удалось выяснить, что к происходящему могут быть причастны два жителя Невского района 32 и 34 лет. Личности тех, кто работал на обнаруженном теперь складе, ещё предстоит установить.

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Комментарии (1)

hal9000
Коклы разучились уже водку делать...да они собсна вообще все разучилились делать...со своим Крымом..раньше помню был мопед Карпаты..хороший мопед был...а сейчас что?..хорошо хоть белорусы минск еще делают...ато в деревне покататься неначем..
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