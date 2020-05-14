«Профессор, конечно, лопух». Как выпускники СПбГУ разжалобили руководство вуза и добились отмены экзаменов

ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев

Студенты СПбГУ не выдержали стресса от дистанционного формата экзаменов и нашли сочувствие у руководства вуза. Выпускников освободили от госов, теперь им нужно только защитить диплом. Работодатели расценили такое поведение потенциальных сотрудников как проявление слабости и назвали их «локальным потерянным поколением».

В СПбГУ начали перевод студентов на дистанционное обучение с 16 марта. Для кого-то такой формат стал синонимом каникул, а те, кто учился платно, почувствовав разницу с живыми лекциями, захотели получить скидку. Через месяц в Минобрнауки заявили, что вузы вправе отменить государственные экзамены. В СПбГУ их собирались проводить через систему Blackboard, запущенную ещё в 2012 году. Тогда на сайте вуза сообщалось, что теперь СПбГУ «наряду с крупнейшими мировыми университетами обладает адекватным инструментом развития современной многофункциональной информационно-образовательной среды».



Систему Blackboard использовали для сдачи экзаменов и до коронавируса. Но испытания проводились в аудиториях. Студенты выполняли тесты за компьютером под присмотром преподавателей. Когда вуз перешёл на дистанционку, встал вопрос о контроле учащихся, которые теперь должны сдавать экзамены в домашних условиях, где сами стены могут помочь в списывании.

Полагаться на честность своих подопечных в СПбГУ не стали и прикрутили к Blackboard систему прокторинга, иначе говоря — антисписывания. Программа получает доступ к веб-камере, микрофону и экрану компьютера. Чтобы экзамен прошёл успешно, студенту в течение всего процесса нельзя отлучаться от монитора. В памятке для учащихся говорится, что голова должна полностью помещаться в кадр, а лицо находиться в центре области обзора веб-камеры и занимать не менее 10% пространства. Задания положено выполнять в одиночестве, в браузере допускается только одно открытое окно, на другие приложения переключаться нельзя.

«Нарушения в процессе выполнения экзаменационного задания: разговоры с посторонними, использование мобильных устройств, электронной почты и других видов связи, а также зафиксированные системой прокторинга признаки снижения достоверности результатов экзамена не являются основанием для прекращения выполнения экзаменационной работы. Решение о выставлении неудовлетворительной оценки в связи с нарушением процедуры экзамена принимает экзаменационная комиссия по результатам оценки существенности допущенных нарушений», — говорится в памятке.



Студенты направлений «Экономика» и «Управление персоналом» 24 апреля сдавали зачёт и на себе протестировали особенности компьютерного контроля. Своим опытом они поделились в письме к первому проректору по учебной и методологической работе СПбГУ Марине Лавриковой. Авторы обращения заявили, что не у всех студентов есть необходимое для участие в экзамене оборудование, а купить его не позволяет «тяжёлое материальное положение» и отсутствие подработки в период самоизоляции. Также упоминался плохой доступ в Интернет и невозможность уединения для тех, кто живёт в общежитиях. Ресурс Blackboard, по словам авторов письма, «за время реализации дистанционного обучения неоднократно доказывал нестабильность функционирования». Опрошенные «Фонтанкой» студенты подтвердили, что сайт зависает, когда в систему входит много пользователей. Перед испытаниями студенты сфотографировались, и система распознавания лиц узнала не всех. «Я фоткалась перед окном, чтобы красиво было, и теперь, когда я села за стол и окно оказалось с одной стороны, эта шайтан-машина решила, что на фотке в профиле больше не я», — пожаловалась одна из студенток.



«У меня на ноуте вирус, от которого я не могу избавиться несколько месяцев — раз в час-полтора выскакивает окно, которое предлагает мне установить какую-то программу и перекрывает все остальные открытые окна. Оно исчезает только тогда, когда я кликну на кнопку «отмена». Возникает вопрос: каковы шансы на то, что, если это произойдет во время сдачи экзамена, мою работу аннулируют?» — рассказала «Фонтанке» студентка выпускного курса Ольга.

Заканчивалось письмо словами об «ухудшении психоэмоционального фона студентов» из-за предстоящей аттестации и беспокойства за здоровье родственников. Авторы настаивали, что в такой обстановке «тяжело сконцентрироваться на подготовке к междисциплинарному экзамену», поэтому его нужно отменить. В пример привели Финансовый университет в Москве, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, юридический факультет и факультет менеджмента Высшей школы экономики и ряд институтов Уральского Федерального университета, где отменили государственные экзамены, а в качестве выпускного испытания оставили только защиту диплома.



Одна из преподавательниц СПбГУ в разговоре с «Фонтанкой» отметила, что у возникших проблем есть решение. «Если по каким-то причинам технического характера одновременно в системе дистанционной сдачи не может находиться более определённого количества человек, студентов можно разделить на «потоки», такая практика — сдачи экзамена в 2 и даже 3 потока — уже была реализована и показала свою успешность», — прокомментировала она. По её словам, описанные студентами технические сложности вызывают сомнения, ведь каждый из них готовит дипломную работу, и «вряд ли они это делают на смартфоне». Для таких случаев, по мнению педагога, можно организовать сдачу экзаменов в вузе с соблюдением всех санитарных норм, площадь университета позволяет.

Тем не менее 28 апреля на сайте СПбГУ опубликовали сообщение о сокращении числа государственных экзаменов. «При организации образовательного процесса в онлайн-формате мы уделяем внимание психологическому климату. Проведенное исследование показало, что студенты выпускных курсов испытывают наибольшую тревогу в связи с предстоящими экзаменами. В числе самых распространенных страхов — невозможность установить эмоциональный контакт с экзаменатором, а также возможные технические проблемы, из-за которых не удастся в полной мере продемонстрировать уровень своей подготовки, что помешает получить в этом году диплом университета», — прокомментировала первый проректор по учебной и методической работе Марина Лаврикова.



Госы в дистанционном формате оставили только для бакалавров по направлению «Юриспруденция» и ординатуры, так как по данным программам не предусмотрена защита выпускной квалификационной работы. «Психологи СПбГУ, а также представители иных университетских служб, примут все необходимые меры, чтобы итоговая аттестация в дистанционном формате прошла для этих обучающихся максимально спокойно», — говорилось на сайте вуза.

Остальные выпускники смогут защитить диплом и получить документ о высшем образовании без госов. При этом экзамены в дистанционном формате на младших курсах сохраняются.

Решение об отмене госов не пришлось по вкусу будущим работодателям, которые по совместительству входят в государственную экзаменационную комиссию (ГЭК). 17 представителей бизнеса направили письмо ректору Николаю Кропачеву, где намекнули, что вуз теряет лицо, когда идёт на поводу у студентов и отменяет госы «Студенты в большинстве случаев не хотят сдавать экзамены, ищут пути и поводы для их отмены, а также обладают повышенной активностью и готовы писать обращения и петиции», — отмечается в письме.



Один из подписантов — председатель ГЭК, генеральный директор ООО «Консалтинговая фирма «Партнеры и Боровков» Павел Боровков заявил «Фонтанке», что, по его мнению, студенты «пытаются манипулировать руководством». «Напомню, что оба нобелевских лауреата по экономике, что были в нашей стране, работали именно на экономическом факультете СПбГУ. Представили картину, чтобы Леонтьев или Канторович забоялись экзамена? В этом ключе лично мне самому совсем непонятен плач выпускников этого года о «стрессовой ситуации». Если ты поступаешь в СПбГУ (и — внимание! — собираешься его заканчивать!), то это уже само по себе вызов, челлендж. Будешь ли ты уважать себя по жизни, если струсил в ключевой момент?» — отметил он.

По словам Боровкова, в его компании все практики консультирования возглавляют выпускники СПбГУ: управленческую и бухгалтерско-налоговую — с экономического факультета, правовую — с юридического. «Если товарищ смог сдать экзамен по «Экономике предприятия» или «Финансовому анализу», я, понимая сам, о чём речь, однозначно направлю его на проект, а то даже и напрямую общаться с клиентом. Есть ещё нюанс: среди клиентов тоже много выпускников СПбГУ! И что, как они отнесутся к своему «собрату» по альма-матер, если тот не прошёл госы, да ещё сам их испугавшись?» — рассуждает бизнесмен.

В ответ на письмо бизнеса проректор Марина Лаврикова заявила, что экзамены возвращены не будут, выпускникам этого года достаточно и защиты диплома.

«В нынешних условиях сохранение психоэмоционального благополучия и здоровья наших обучающихся, за которых мы несем ответственность и к которым относимся как к своим воспитанникам, по сравнению с другими аргументами, в том числе приведенными в вашем письме и безусловно являющимися абсолютно верными, имело для нас первостепенное значение», — отметила она.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»