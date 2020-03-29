«Преподаватели покупают за свои деньги доступ к системе». Как вузы Петербурга переходят на обучение онлайн
Внеплановые каникулы, виртуальный турникет и заформалиненный перепел в холодильнике — дистанционное обучение налаживается не без сюрпризов.
С середины марта большинство российских вузов перешли на дистанционное обучение — Министерство науки и образования рекомендовало это, чтобы помешать распространению коронавируса. Из петербургских учебных заведений публично отказался от новой формы только Горный институт, хотя студенческий профсоюз просил ректора о карантине. Остальные согласились перевести обучение в онлайн, но не везде переход прошел гладко. По словам преподавателей и студентов, даже крупные университеты не смогли оперативно обеспечить необходимые условия. Для каких-то вузов объявленные президентом всероссийские каникулы с 30 марта по 5 апреля лишь узаконят образовавшийся перерыв в занятиях и дадут время наладить процесс.
«Для нас дистанционное обучение стало синонимично каникулам, — радуется Наталья, студентка третьего курса филологического факультета СПбГУ. — Сейчас нас просят либо только письменно отправлять задания на почту, либо записывать ответы голосовыми сообщениями в мессенджерах. Все преподаватели говорят, что скоро университет сам организует платформу, на которой можно заниматься, но пока такого нет».
«Никакой технической поддержки университет нам пока не предоставил, — жалуется сотрудник философского факультета СПбГУ. — Некоторые преподаватели покупают за собственные деньги доступ к системе Zoom, чтобы проводить лекции, другие ищут курсы на Coursera или в других открытых ресурсах. Нам только пришло распоряжение — вести переписку со студентами по корпоративной почте. Дальше — голь на выдумки хитра». Администрация СПбГУ пока не комментирует ситуацию (пресс-служба университета на запрос редакции не ответила). Институт «Высшая школа менеджмента» СПбГУ
сообщил, что закупил компьютеры, а также все необходимое для доступа к обучающим платформам и начал удаленные занятия.
Техническим вузам оказалось легче перевести лекции и практикумы в онлайн — многие и раньше их записывали и открывали доступ студентам для самостоятельного изучения. Например, в ИТМО уже давно используется собственная электронная информационно-образовательная среда с учебными материалами и онлайн-курсами, а теперь к ним добавятся лекции по видеосвязи ZOOM или Jitsi.
«Несмотря на то что формат изменился, уже сейчас мы видим, что подавляющее большинство преподавателей сделали выбор в пользу сетевого общения со студентами, а не просто ограничились ссылками на онлайн-курсы», — рассказывает специалист по связям с общественностью института Ксения Ослопова.
Некоторые вузы пользуются сторонними образовательными платформами Sakai и Moodle. Проще оказалось и тем, у кого есть студенты-заочники, как, например, у ЛЭТИ. «На заочном и вечернем отделениях очных лекций в несколько раз меньше, чем у дневных студентов. Для них мы готовим списки литературы, презентации, уроки в видео и текстовых форматах. Эти же ресурсы сейчас мы можем использовать для занятий онлайн», — делится планами преподаватель электротехнического университета Евгений Пустозеров.
Централизованных рекомендаций, как адаптировать занятия к новой форме, в университетах и институтах пока нет. Лекторы сами определяют, как учить и контролировать студентов.
«Я понимаю, что заниматься самостоятельно математикой невозможно. У меня будут электронные лекции и консультации по ним, а примеры, для которых я предварительно распишу решение, будем разбирать онлайн, — нашел выход старший преподаватель кафедры прикладной математики Морского технического университета (Корабелка) Кирилл Сафронов. — Студенты продолжат сдавать контрольные, типовые и расчетные задания, и от экзамена их тоже никто не освободит».
В ИТМО, где онлайн-лекции начались уже с прошлой недели, не видят проблемы с контролем: «Возможности информационных систем позволяют получать информацию о числе подключившихся, времени их вебинарной сессии, а также об уровне прохождения контрольных мероприятий», — рассказывают в пресс-службе. Однако профессор ИТМО Александр Ишевский не рассчитывает на массовое подключение к онлайн-лекциям: «Студенты могут подключаться или не подключаться к трансляции. В последнем случае будут готовиться по печатным материалам».
Студенты-биологи разобрали препараты по домам.
«Дочку перевели на дистанционное. Теперь у нее в холодильнике есть заформалиненный перепел, которого они будут по скайпу завтра вскрывать. А вот как полевая практика будет проходить, никто не знает», — удивляется мама будущего биолога Екатерина.
Какие-то лабораторные работы — например, потенциально разрушительные или требующие специального оборудования — перенести из учебных помещений нельзя. В таком случае студенты продолжают проводить тесты очно. «По некоторым дисциплинам компьютерных симуляторов лабораторий не существует, а те, что есть, зачастую не соответствуют уровню сложности программы. Были предложены варианты поиска альтернативы в онлайне, не исключая, по запросу от студентов, проведение лабораторных работ на базе ИТМО в малых группах», — рассказывает о сложностях онлайн-лабораторий специалист по связям с общественностью вуза Ксения Ослопова.
«Студентов в лаборатории обычно несколько человек, мы расставляем их на безопасном расстоянии друг от друга и контролируем, чтобы они не пожимали рук и не обнимались, — описывает Александр Ишевский. — Если ситуация ухудшится, мы сами проведем опыт и запишем его на видео».
Похожая ситуация в «Корабелке». Из-за большого количества инженерных курсов, которые включают в себя много практики, и ряда дисциплин закрытого типа перейти полностью на удаленный формат невозможно. «В этом случае для студентов, которые не заканчивают обучение в этом году, такие предметы переносятся на следующий учебный год, а для студентов выпускных курсов практика проходит в малых группах в разные смены с соблюдением мер безопасности», — говорит проректор по образовательной деятельности СПбГМТУ Елена Счисляева.
Еще одной проблемой для вузов стала техническая неподготовленность преподавателей. Даже если есть достаточная материально-техническая база для перехода в онлайн, не все лекторы свободно владеют дистанционными технологиями. «Созданы группы методической и технической поддержки, куда входят преподаватели, методисты, сотрудники учебно-методического управления и хорошо подготовленные студенты нашего университета. Члены этих групп помогают всем желающим преподавателям в переводе занятий в дистанционный формат», — описывает решение этой проблемы в «Корабелке» Елена Счисляева.
Иногородние студенты пока остаются в общежитиях. Многие радуются, что теперь не нужно тратить часы на дорогу из пригорода до университета, но дистанционные занятия там проводить сложно: соседи с разных курсов или факультетов могут слушать лекции в наушниках, но не получится одновременно участвовать в семинаре или выступать с докладом. «Недавно у моей соседки была пара по немецкому, и мы столкнулись с такой проблемой: у нас столы расположены друг за другом, то есть меня видно на камере за ее спиной, поэтому мне пришлось всю ее пару сидеть на кровати, а в ванную ходить пригибаясь», — рассказывает студентка СПбГУ Наталья.
Пока студенты и сотрудники вузов спешат перестроиться на новый лад, кто-то уже успел соскучиться по привычным аудиториям и кампусу — студенты ЛЭТИ построили его корпуса и часть Ботанического сада во вселенной Minecraft. Чтобы передать в игре студенческую атмосферу, они воссоздали даже очередь у входного турникета. Вживую наблюдать ее им пока не придется.
Наталия Заголович, Ксения Карпова для «Фонтанки.ру»