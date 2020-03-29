«Преподаватели покупают за свои деньги доступ к системе». Как вузы Петербурга переходят на обучение онлайн

С середины марта большинство российских вузов перешли на дистанционное обучение — Министерство науки и образования рекомендовало это, чтобы помешать распространению коронавируса. Из петербургских учебных заведений публично отказался от новой формы только Горный институт, хотя студенческий профсоюз просил ректора о карантине. Остальные согласились перевести обучение в онлайн, но не везде переход прошел гладко. По словам преподавателей и студентов, даже крупные университеты не смогли оперативно обеспечить необходимые условия. Для каких-то вузов объявленные президентом всероссийские каникулы с 30 марта по 5 апреля лишь узаконят образовавшийся перерыв в занятиях и дадут время наладить процесс.



«Для нас дистанционное обучение стало синонимично каникулам, — радуется Наталья, студентка третьего курса филологического факультета СПбГУ. — Сейчас нас просят либо только письменно отправлять задания на почту, либо записывать ответы голосовыми сообщениями в мессенджерах. Все преподаватели говорят, что скоро университет сам организует платформу, на которой можно заниматься, но пока такого нет».



«Никакой технической поддержки университет нам пока не предоставил, — жалуется сотрудник философского факультета СПбГУ. — Некоторые преподаватели покупают за собственные деньги доступ к системе Zoom, чтобы проводить лекции, другие ищут курсы на Coursera или в других открытых ресурсах. Нам только пришло распоряжение — вести переписку со студентами по корпоративной почте. Дальше — голь на выдумки хитра». Администрация СПбГУ пока не комментирует ситуацию (пресс-служба университета на запрос редакции не ответила). Институт «Высшая школа менеджмента» СПбГУ

сообщил, что закупил компьютеры, а также все необходимое для доступа к обучающим платформам и начал удаленные занятия.



Техническим вузам оказалось легче перевести лекции и практикумы в онлайн — многие и раньше их записывали и открывали доступ студентам для самостоятельного изучения. Например, в ИТМО уже давно используется собственная электронная информационно-образовательная среда с учебными материалами и онлайн-курсами, а теперь к ним добавятся лекции по видеосвязи ZOOM или Jitsi. «Несмотря на то что формат изменился, уже сейчас мы видим, что подавляющее большинство преподавателей сделали выбор в пользу сетевого общения со студентами, а не просто ограничились ссылками на онлайн-курсы», — рассказывает специалист по связям с общественностью института Ксения Ослопова. Некоторые вузы пользуются сторонними образовательными платформами Sakai и Moodle. Проще оказалось и тем, у кого есть студенты-заочники, как, например, у ЛЭТИ. «На заочном и вечернем отделениях очных лекций в несколько раз меньше, чем у дневных студентов. Для них мы готовим списки литературы, презентации, уроки в видео и текстовых форматах. Эти же ресурсы сейчас мы можем использовать для занятий онлайн», — делится планами преподаватель электротехнического университета Евгений Пустозеров.



Централизованных рекомендаций, как адаптировать занятия к новой форме, в университетах и институтах пока нет. Лекторы сами определяют, как учить и контролировать студентов.

«Я понимаю, что заниматься самостоятельно математикой невозможно. У меня будут электронные лекции и консультации по ним, а примеры, для которых я предварительно распишу решение, будем разбирать онлайн, — нашел выход старший преподаватель кафедры прикладной математики Морского технического университета (Корабелка) Кирилл Сафронов. — Студенты продолжат сдавать контрольные, типовые и расчетные задания, и от экзамена их тоже никто не освободит». В ИТМО, где онлайн-лекции начались уже с прошлой недели, не видят проблемы с контролем: «Возможности информационных систем позволяют получать информацию о числе подключившихся, времени их вебинарной сессии, а также об уровне прохождения контрольных мероприятий», — рассказывают в пресс-службе. Однако профессор ИТМО Александр Ишевский не рассчитывает на массовое подключение к онлайн-лекциям: «Студенты могут подключаться или не подключаться к трансляции. В последнем случае будут готовиться по печатным материалам».



Студенты-биологи разобрали препараты по домам.