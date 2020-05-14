Глава Роспотребнадзора заявила, что рост числа заболевших коронавирусом «на сегодняшний день остановлен»

Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова дала оценку динамике распространения коронавируса в стране.



«Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день. На сегодняшний, безусловно, да», — цитирует 14 мая Анну Попову ТАСС.



По ее словам, темп роста заболевших «очень незначительный» на протяжении уже 11 дней.



Накануне Попова отметила, что «санитарно-эпидемиологическая обстановка в Российской Федерации остается достаточно напряжённой».

