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14.05.2020 17:46
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Глава Роспотребнадзора заявила, что рост числа заболевших коронавирусом «на сегодняшний день остановлен»

Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова дала оценку динамике распространения коронавируса в стране.

«Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день. На сегодняшний, безусловно, да», — цитирует 14 мая Анну Попову ТАСС.

По ее словам, темп роста заболевших «очень незначительный» на протяжении уже 11 дней.

Накануне Попова отметила, что «санитарно-эпидемиологическая обстановка в Российской Федерации остается достаточно напряжённой».

За последние сутки в России было выявлено 9974 заболевших COVID-2019, а общее число случаев перевалило за 250 тысяч.

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Комментарии (10)

kuk-vasyusha
А Собянин обратное говорит, эх..)
Ovalnyi
Все правильно сказала, сегодня на сотню меньше!
Если бы не дессиденты то давно бы побороть смогли эпидемию
barabaschka
О чем она, 11к в день - незначительный рост? И что значит, рост заболевших остановлен. По-человечески это означает 0 заболевших в день, а по-чиновничьи, можно перевод..
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