Роспотребнадзор: Ситуация с коронавирусом остается напряженной. Растет доля детей среди зараженных

«Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Российской Федерации остается достаточно напряжённой. И количество заболевших новой коронавирусной инфекцией каждый день добавляется. Но вместе с тем уровень заболеваемости, а это расчет на 100 тысяч населения <...>, это 158,3 случая, относит нашу страну в пятый десяток среди стран, которые сегодня информируют о регистрации заболевания», — заявила 12 мая Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рассказал о ситуации с COVID-2019 в стране.

По ее словам, подход сравнения на 100 тысяч человек наиболее правильный. Глава надзорного ведомства подчеркнула, что «последние 10 суток общее число зарегистрированных заболевших <...> статистически примерно одно и то же».



У почти 40% заболевших коронавирусом в стране нет никаких симптомов. Около 37% заражаются в семье или при общении с друзьями. Доля детей до 17 лет с COVID-2019 за три недели выросла с 5 до 7%. Госпитализируют с коронавирусом лишь 28,4% пациентов, а остальные лечатся дома.



Глава надзорного органа приветствовала инициативу президента по выходу из режима самоизоляции с учетом ситуации в том или ином регионе. Роспотребнадзор будет следить за снятием ограничений, призвав субъекты РФ приходить к выходу из самоизоляции при проведении ежедневно 70 тестов на 100 тысяч жителей. Попова также отметила важность масочного режима и социального дистанцирования.



В России число выявленных случаев COVID-2019 за сутки выросло на 10 899, достигнув отметки в 232 243 заболевших.

