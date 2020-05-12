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12.05.2020 10:38
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В Петербурге за сутки выявили 339 случаев заражения коронавирусом. По России — более 10 тысяч заболевших

За последние сутки в Петербурге выявили 339 новых случаев заражения Covid-19. По всей России — 10899 заболевших. Об этом 12 мая сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

За прошедшие 24 часа коронавирус был выявлен в 83 регионах страны. Первую строчку по числу новых случаев удерживает Москва с 5392, за ней идет Московская область с 1063 пациентами. Тройку замыкает Нижегородская область с 354 заболевшими, а Петербург по этому показателю лишь четвертый. Всего в городе уже 8050 заразившихся.

В петербургском оперативном штабе уточнили, что за прошедшие 24 часа в городе было сделано 7572 теста на COVID-2019. На карантине находятся 3860 человек, из которых в обсерваторе 193, а 884 на самоизоляции.

Всего в России зафиксировано 232243 случая COVID-2019. 43,5 тысячи человек уже выздоровели, а летальных исходов было зафиксировано 2116.

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Комментарии (13)

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Ростислав Павчинский
Со статистикой как обычно.

Data from St Petersburg’s city authorities show 232 excess deaths last month compared with the historical average, against the government’s official coronavirus death toll for the city of just 29 people.
(C) Financial Times https://www.ft.com/content/77cd2cba-b0e2-4022-a265-e0a9a7930bda

Это про апрель. 232 "лишних" смерти (превышение над десятилетним средним). В СПб.
155296642
По количеству заболевших 232,243 Россия обошла Великобританию 223,060
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