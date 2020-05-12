В Петербурге за сутки выявили 339 случаев заражения коронавирусом. По России — более 10 тысяч заболевших

За последние сутки в Петербурге выявили 339 новых случаев заражения Covid-19. По всей России — 10899 заболевших. Об этом 12 мая сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



За прошедшие 24 часа коронавирус был выявлен в 83 регионах страны. Первую строчку по числу новых случаев удерживает Москва с 5392, за ней идет Московская область с 1063 пациентами. Тройку замыкает Нижегородская область с 354 заболевшими, а Петербург по этому показателю лишь четвертый. Всего в городе уже 8050 заразившихся.



В петербургском оперативном штабе уточнили, что за прошедшие 24 часа в городе было сделано 7572 теста на COVID-2019. На карантине находятся 3860 человек, из которых в обсерваторе 193, а 884 на самоизоляции.

