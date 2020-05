В Петербурге за сутки выявили 339 случаев заражения коронавирусом. По России — более 10 тысяч заболевших

Ростислав Павчинский 12 Мая 2020 в 11:48 12 Мая 2020 в 11:48

Со статистикой как обычно.



Data from St Petersburg’s city authorities show 232 excess deaths last month compared with the historical average, against the government’s official coronavirus death toll for the city of just 29 people.

(C) Financial Times https://www.ft.com/content/77cd2cba-b0e2-4022-a265-e0a9a7930bda



Это про апрель. 232 "лишних" смерти (превышение над десятилетним средним). В СПб.