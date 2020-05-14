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14.05.2020 17:28
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Совет безопасности России снова отказал операторам в получении частот для 5G

Совбез РФ в очередной раз отклонил просьбу операторов связи выделить бизнесу частоты в стандартном для сетей 5G диапазоне — 3,4–3,5 ГГц. Об этом в четверг, 14 мая, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в телеком-отрасли, близкие к переговорам.

«По словам одного из собеседников «Ведомостей», операторы, в частности, просили силовиков разрешить им конверсию (расчистку) частот этого диапазона в городах-миллионниках. Необходимость использования частот 3,4–3,8 ГГц они мотивировали нецелесообразностью использования другой полосы частот — 4,8–4,99 ГГц», — пишет газета.

В августе 2019 года стало известно, что с отказом в удовлетворении аналогичной просьбы согласился президент Владимир Путин. Тогда «Ведомости» сообщали, что речь шла о тех же нужных бизнесу частотах, но Совбез выступил против. Эксперты это объясняли соображениями безопасности в том виде, как их осознаёт государство.

В январе 2020 года стало известно, что Минкомсвязи не дало хода идее совместного предприятия мобильных операторов по развитию технологии. Тогда сообщалось о планах правительства создать «инфраструктурный оператор» для 5G.

В феврале 2020 года стало известно об отмене торгов на другие частоты, которые предполагалось использовать при развитии 5G. Производители оборудования — в том числе из Китая — открыто говорили, что без требуемых бизнесом частот попытки строительства новых сетей связи не будут успешными. Мартовская отмена раздачи уже имеющихся частот под нужды 5G объяснялась в СМИ противодействием ФСБ и Роскосмоса.

Одновременно в соцсетях заметны попытки нагнетания истерики публикациями материалов, разоблачающих угрозу сетей 5G. В апреле коронавирусные фейки и теории заговоров обернулись в Великобритании поджогами вышек сотовой связи из-за слухов о связи технологии 5G с распространением коронавируса.

В ноябре 2019 года специальный представитель президента Владимира Путина по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявлял «Фонтанке», что сети 5G появятся в Петербурге к 2022 году.

Технологии 5G рассчитаны на более высокую пропускную способность по сравнению с 4G. Пятое поколение мобильной связи позволит абонентам соединяться друг с другом напрямую, скорость мобильного Интернета вырастет до 1–2 Гбит/с, аккумуляторы мобильных устройств будут медленнее разряжаться. Сети 5G уже развёрнуты в нескольких крупных городах США. В Европе пионером внедрения является Швейцария, где 5G работает в отдельных районах Женевы, Лозанны, Берна и Цюриха. В тестовом режиме сети пятого поколения запущены в семи городах Китая. Весной 2019 года Южная Корея стала первой страной, которая запустила коммерческие услуги 5G.

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Комментарии (2)

avrj
Почти все цифры в заметке взяты с потолка. Решением ГКРЧ от 17 марта (собственно, первоисточник) разрешено использование диапазона 4,5-4,99 ГГц, это вполне себе стандартный диапазон n79, применяемый в Китае и Японии, так что проблем с абонентским оборудованием быть не должно. В Европе используется n78 - 3.3-3.8 ГГц, который у нас и не разрешают, но при наличии n79 это вовсе не катастрофа. Возможно ранее были заключены контракты на поставку оборудования n78, поэтому и машут кулаками после драки.
wirvinna
Когда власти официально заявляют что дроны будут ловить нарушителей самоизоляции, вводят цифровые коды для выхода на улицу, потом собираются "по военному" всех вакцинировать от весьма сомнительной болезни, тут уже не разберёшь кто бредит, а кто нет.

Что там это фейк про Била Гейтса, 5 G и чипы, или миром реально управляют психи?
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