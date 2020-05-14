Совет безопасности России снова отказал операторам в получении частот для 5G

«По словам одного из собеседников «Ведомостей», операторы, в частности, просили силовиков разрешить им конверсию (расчистку) частот этого диапазона в городах-миллионниках. Необходимость использования частот 3,4–3,8 ГГц они мотивировали нецелесообразностью использования другой полосы частот — 4,8–4,99 ГГц», — пишет газета.

Совбез РФ в очередной раз отклонил просьбу операторов связи выделить бизнесу частоты в стандартном для сетей 5G диапазоне — 3,4–3,5 ГГц. Об этом в четверг, 14 мая, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в телеком-отрасли, близкие к переговорам.

В августе 2019 года стало известно, что с отказом в удовлетворении аналогичной просьбы согласился президент Владимир Путин. Тогда «Ведомости» сообщали, что речь шла о тех же нужных бизнесу частотах, но Совбез выступил против. Эксперты это объясняли соображениями безопасности в том виде, как их осознаёт государство.



В январе 2020 года стало известно, что Минкомсвязи не дало хода идее совместного предприятия мобильных операторов по развитию технологии. Тогда сообщалось о планах правительства создать «инфраструктурный оператор» для 5G.



В феврале 2020 года стало известно об отмене торгов на другие частоты, которые предполагалось использовать при развитии 5G. Производители оборудования — в том числе из Китая — открыто говорили, что без требуемых бизнесом частот попытки строительства новых сетей связи не будут успешными. Мартовская отмена раздачи уже имеющихся частот под нужды 5G объяснялась в СМИ противодействием ФСБ и Роскосмоса.



Одновременно в соцсетях заметны попытки нагнетания истерики публикациями материалов, разоблачающих угрозу сетей 5G. В апреле коронавирусные фейки и теории заговоров обернулись в Великобритании поджогами вышек сотовой связи из-за слухов о связи технологии 5G с распространением коронавируса.

