Вопрос развития 5G в России могут сдерживать ФСБ и «Роскосмос». Выдачу разрешений на использование частот снова отложили

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) исключила вопрос выдачи разрешений сотовым оператором на использование уже имеющихся в их распоряжении частот для развёртывания сетей 5G. Заседание самой комиссии перенесено с 10 марта на более поздний срок. Об этом 6 марта со ссылкой на «Ведомости» сообщает «Интерфакс».



Причина очередной задержки старта развития в РФ сетей связи нового поколения связана с возражениями ФСБ и «Роскосмоса», утверждают источники журналистов.

«Государственные пользователи, оборудование которых работает на смежных частотах, опасаются, что 5G в диапазонах, перечисленных в решении ГКРЧ, будет создавать помехи их радиооборудованию, в том числе в системах космической связи», - пишут «Ведомости».