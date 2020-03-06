Вопрос развития 5G в России могут сдерживать ФСБ и «Роскосмос». Выдачу разрешений на использование частот снова отложили
Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) исключила вопрос выдачи разрешений сотовым оператором на использование уже имеющихся в их распоряжении частот для развёртывания сетей 5G. Заседание самой комиссии перенесено с 10 марта на более поздний срок. Об этом 6 марта со ссылкой на «Ведомости» сообщает «Интерфакс».
Причина очередной задержки старта развития в РФ сетей связи нового поколения связана с возражениями ФСБ и «Роскосмоса», утверждают источники журналистов.
«Государственные пользователи, оборудование которых работает на смежных частотах, опасаются, что 5G в диапазонах, перечисленных в решении ГКРЧ, будет создавать помехи их радиооборудованию, в том числе в системах космической связи», - пишут «Ведомости».
Ожидалось, что ГКРЧ должна была разрешить операторам использовать под 5G диапазоны, в которых сейчас работает связь второго, третьего и четвертого поколений (2G, 3G, LTE). Об этом стало известно в конце февраля, когда власти России передумали выделять удобные для бизнеса и оборудования новые частоты под 5G. Против раздачи бизнесу удобных частот летом 2019 года выступали силовики и спецслужбы.
В конце 2019 года «МегаФон», «Ростелеком», «ВымпелКом» и МТС создали совместное предприятие для строительства сетей 5G. До этого сообщалось о желании Минкомсвязи ввести госконтроль в совместном предприятии операторов по 5G. В январе стало известно, что в министерстве отвергли план «большой четвёрки» по созданию совместного предприятия. Чиновникам ближе некий новый «инфраструктурный оператор для строительства единой сети мобильной связи пятого поколения».
Пока россияне могут попробовать «русский 5G» от компании «Мегафон» в Румынии.
В ноябре 2019 года специальный представитель президента Владимира Путина по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявлял «Фонтанке», что сети 5G появятся в Петербурге к 2022 году.
Справка:
Сети 5G позволяют увеличить скорость мобильного интернета до нескольких гигабит в секунду, что в десятки раз быстрее ныне доступных поколений связи в РФ при этом аккумуляторы мобильных устройств будут медленнее разряжаться. Сети 5G уже развёрнуты в нескольких крупных городах США. В Европе пионером внедрения является Швейцария, где 5G работает в отдельных районах Женевы, Лозанны, Берна и Цюриха. В тестовом режиме сети пятого поколения запущены в семи городах Китая. Весной 2019 года Южная Корея стала первой страной, которая запустила коммерческие услуги 5G. Всего в мире есть уже 24 страны, где так или иначе работает 5G.