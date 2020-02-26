Россияне попробуют 5G за границей. МегаФон запустил роуминг в Румынии
МегаФон запустил международный 5G-роуминг в Румынии, сообщили «Фонтанке» в компании 26 февраля. Воспользоваться им смогут несколько тысяч российских абонентов, у которых есть телефон, поддерживающий эту технологию.
Пока в России запуск сетей пятого поколения находится в тестовом режиме, МегаФон в партнерстве с телекоммуникационной группой Orange предложил российским пользователям мобильной связи регистрироваться в сети 5G на территории Румынии и пользоваться сверхбыстрым мобильным интернетом на условиях, аналогичных роумингу в обычных сетях 3G/4G. В дальнейшем, по словам коммерческого директора МегаФона Влада Вольфсона, эта услуга будет предоставляться и в других европейских странах. «Сейчас в сети МегаФона работает несколько тысяч телефонов с поддержкой 5G – это продвинутые пользователи, которые теперь смогут по максимуму раскрыть потенциал своих гаджетов во время зарубежных поездок», - подчеркнул он.
Orange Romania использует диапазон C-Band n78 (3,4-3,8 ГГц), в котором работает большинство стран, уже запустивших в коммерческую эксплуатацию сети пятого поколения.
В МегаФоне отмечают, что мобильный интернет – наиболее востребованная услуга у абонентов, выезжающих в международный роуминг. В 2019 году объем трафика в сетях зарубежных партнеров оператора вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. На долю стран Европы приходится 52% от общего объема передачи данных в роуминге.
По словам руководителя информационно аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, ситуация с 5G в России во многом похожа на историю с 3G: тогда российские пользователи уже могли покупать телефоны с поддержкой 3G, хотя самих сетей еще не было. «Запуск 5G в роуминге, особенно если список стран будет расширяться, играет на руку МегаФону - благодаря зарубежным поездкам его абоненты будут лучше знать и понимать, какие преимущества дает технология пятого поколения», - подчеркнул эксперт.