Россияне попробуют 5G за границей. МегаФон запустил роуминг в Румынии

МегаФон запустил международный 5G-роуминг в Румынии, сообщили «Фонтанке» в компании 26 февраля. Воспользоваться им смогут несколько тысяч российских абонентов, у которых есть телефон, поддерживающий эту технологию.

Пока в России запуск сетей пятого поколения находится в тестовом режиме, МегаФон в партнерстве с телекоммуникационной группой Orange предложил российским пользователям мобильной связи регистрироваться в сети 5G на территории Румынии и пользоваться сверхбыстрым мобильным интернетом на условиях, аналогичных роумингу в обычных сетях 3G/4G. В дальнейшем, по словам коммерческого директора МегаФона Влада Вольфсона, эта услуга будет предоставляться и в других европейских странах. «Сейчас в сети МегаФона работает несколько тысяч телефонов с поддержкой 5G – это продвинутые пользователи, которые теперь смогут по максимуму раскрыть потенциал своих гаджетов во время зарубежных поездок», - подчеркнул он.