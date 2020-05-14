В Сети появились фейковые сайты госуслуг. Желающие получить пособие на детей рискуют столкнуться с мошенниками

Как сообщает «Коммерсантъ» 14 мая, уже насчитывается около 30 интернет-порталов, которые явно эксплуатируют тему детских пособий, и это только в зоне.ru. Названия таких сайтов содержат слова gosuslugi, gosuslugi-16, vyplaty, covid-vyplaty, posobie и другие. Многие из них еще находятся в разработке, вероятно, в дальнейшем они получат дизайн своего прототипа — интернет-портала «Госуслуги».

После президентского заявления о пособии на детей в Сети появились фейковые сайты госуслуг. Ранее официальный интернет-портал, где россиянам предложили оформить выплаты, дважды падал из-за массового наплыва пользователей.

С помощью подобных фейков мошенники крадут персональные данные или ключи для входа на официальный сайт, а также используют в схемах с выплатами: например, сообщают жертве о предназначенных ей деньгах от государства, а затем просят передать им информацию о банковской карте, оплатить несуществующую комиссию или налог.



Напомним, во время своего очередного обращения к нации по вопросам, связанным с коронавирусом, президент России Владимир Путин заявил о финансовой поддержке семей с детьми от 3 до 16 лет. С 1 июня им единовременно будет выплачено по 10 тысяч рублей.



Жители страны массово ринулись оформлять детское пособие через официальный сайт «Госуслуги». Однако из-за большого количества желающих в его работе произошел сбой. Проблему попытались решить созданием специального раздела на сайте, но, как оказалось, помогло это ненадолго.



Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что заявку на получение выплат подали более 2 млн граждан РФ. Владимир Путин обратил внимание на проблему, после чего мощность интернет-портала «Госуслуги» была увеличена Минкомсвязи.

