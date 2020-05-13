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13.05.2020 17:52
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После взбучки от Путина мощность портала «Госуслуг» была увеличена. Сервис не справлялся с рекордным потоком желающих получить пособие на детей

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ отчиталось об увеличенной мощности портала «Госуслуг» после того, как Владимир Путин посетовал на трудности у россиян при подаче заявки на пособие для детей.

«Работа портала стабилизируется, введены дополнительные мощности, осуществляется оптимизация работы приложений, время недоступности сервисов существенным образом сокращено», — цитирует 13 мая заявление Минкомсвязи РБК.

В ведомстве отметили, что сайт «Госуслуги» столкнулся с «рекордной нагрузкой», которая превышала средние показатели в 10 раз.

На портале в минуту оформляется более 2 тысяч заявлений на пособие на ребенка, а за 20 часов было подано более 2 миллионов заявок.

Ранее Владимир Путин констатировал, что знает о трудностях, с которыми столкнулись россияне при пользовании порталом «Госуслуги». Глава государства призвал уделить внимание «исполнительской дисциплине». До этого премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о 2 миллионах человек, которые обратились за выплатой. Накануне сервис «Госуслуг» неоднократно падал из-за наплыва желающих. В рамках третьего пакета мер поддержки Владимир Путин пообещал единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 15 лет включительно.

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Комментарии (4)

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