После взбучки от Путина мощность портала «Госуслуг» была увеличена. Сервис не справлялся с рекордным потоком желающих получить пособие на детей

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ отчиталось об увеличенной мощности портала «Госуслуг» после того, как Владимир Путин посетовал на трудности у россиян при подаче заявки на пособие для детей.



«Работа портала стабилизируется, введены дополнительные мощности, осуществляется оптимизация работы приложений, время недоступности сервисов существенным образом сокращено», — цитирует 13 мая заявление Минкомсвязи РБК.



В ведомстве отметили, что сайт «Госуслуги» столкнулся с «рекордной нагрузкой», которая превышала средние показатели в 10 раз.

