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12.05.2020 16:37
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«Госуслугам» открыли второе дыхание после падения. Оформить пособие на ребенка можно в специальном разделе

Россияне, желающие получить обещанную президентом единовременную выплату на ребенка в возрасте 3–16 лет, могут подать заявление через специальный сервис на сайте «Госуслуг» по адресу: posobie16.gosuslugi.ru. Сообщение об этом 12 мая появилось на сайте Минкомсвязи РФ.

Родитель сможет получить пособие, если ребенку исполнится 16 лет до 1 июля 2020 года. Обратиться за выплатой можно до 1 октября этого года. Деньги заявителям начнут перечислять с 1 июня.

Корреспондент «Фонтанки» убедился, что подача заявления занимает около 9 минут. При заполнении анкеты необходимо указывать номер актовой записи о рождении ребенка, а не номер свидетельства о рождении.

Фото: скриншот с сайта «Госуслуги»

Президент России Владимир Путин 11 мая объявил, что материальную помощь от государства может получить каждая семья, в которой воспитывают детей от 3 до 16 лет. С 1 июня им единовременно будет выплачено по 10 тысяч рублей. После этого россияне устроили массовый набег на сайт «Госуслуг» и обрушили его.

Фото: скриншот с сайта «Госуслуги»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

мухомор
до июня ещё две недели.
я недельку подожду и спокойно оформлю без локдаунов.
тат2007amg
Ишоб ему не лежать, если платить неохота..
Taktak
Доп сайт тоже лежит. И не жужжит. Ох уж эти варвары с набегами. :)
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