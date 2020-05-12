«Госуслугам» открыли второе дыхание после падения. Оформить пособие на ребенка можно в специальном разделе
Россияне, желающие получить обещанную президентом единовременную выплату на ребенка в возрасте 3–16 лет, могут подать заявление через специальный сервис на сайте «Госуслуг» по адресу: posobie16.gosuslugi.ru. Сообщение об этом 12 мая появилось на сайте Минкомсвязи РФ.
Родитель сможет получить пособие, если ребенку исполнится 16 лет до 1 июля 2020 года. Обратиться за выплатой можно до 1 октября этого года. Деньги заявителям начнут перечислять с 1 июня.
Корреспондент «Фонтанки» убедился, что подача заявления занимает около 9 минут. При заполнении анкеты необходимо указывать номер актовой записи о рождении ребенка, а не номер свидетельства о рождении.
Президент России Владимир Путин 11 мая объявил, что материальную помощь от государства может получить каждая семья, в которой воспитывают детей от 3 до 16 лет. С 1 июня им единовременно будет выплачено по 10 тысяч рублей. После этого россияне устроили массовый набег на сайт «Госуслуг» и обрушили его.