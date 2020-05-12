Россияне, желающие получить обещанную президентом единовременную выплату на ребенка в возрасте 3–16 лет, могут подать заявление через специальный сервис на сайте «Госуслуг» по адресу: posobie16.gosuslugi.ru. Сообщение об этом 12 мая появилось на сайте Минкомсвязи РФ.



Родитель сможет получить пособие, если ребенку исполнится 16 лет до 1 июля 2020 года. Обратиться за выплатой можно до 1 октября этого года. Деньги заявителям начнут перечислять с 1 июня.



Корреспондент «Фонтанки» убедился, что подача заявления занимает около 9 минут. При заполнении анкеты необходимо указывать номер актовой записи о рождении ребенка, а не номер свидетельства о рождении.