«Страдаем, скоро всё будет хорошо». Сайт «Госуслуг» упал после обещанных президентом выплат

Портал государственных услуг не выдержал аншлага, который вызвало заявление Владимира Путина о прямых выплатах семьям с детьми от трёх до 16 лет.



Пользователи начали жаловаться на сбои сайта около шести часов вечера 11 мая. Не работала веб-версия, не удавалось войти с мобильных устройств, возникли проблемы со входом в личный кабинет. Портал в своём официальном Twitter признал неполадки. «Страдаем, работаем, скоро всё будет хорошо», - обнадёжили в ответах одного из пользователей, уточнив, что «есть очень большая нагрузка на портал в настоящее время», которая связана с пособиями.