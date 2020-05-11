«Страдаем, скоро всё будет хорошо». Сайт «Госуслуг» упал после обещанных президентом выплат
Портал государственных услуг не выдержал аншлага, который вызвало заявление Владимира Путина о прямых выплатах семьям с детьми от трёх до 16 лет.
Пользователи начали жаловаться на сбои сайта около шести часов вечера 11 мая. Не работала веб-версия, не удавалось войти с мобильных устройств, возникли проблемы со входом в личный кабинет. Портал в своём официальном Twitter признал неполадки. «Страдаем, работаем, скоро всё будет хорошо», - обнадёжили в ответах одного из пользователей, уточнив, что «есть очень большая нагрузка на портал в настоящее время», которая связана с пособиями.
К половине восьмого штатную работу сайта восстановили. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу оператора госуслуг. В «РТ Лабс» объяснили частичную недоступность портала нагрузочным тестированием в связи с планируемым большим количеством обращений. Как показала проверка, сайт, действительно, работает, но пользователи продолжают жаловаться на медленную загрузку.
Владимир Путин 11 мая пообещал, что материальную помощь от государства может получить каждая семья, в которой воспитывают детей от трёх до 16 лет. С 1 июня им единовременно будет выплачено по 10 тысяч рублей.