«Портал «Госуслуг» не справился с объёмом обращений». Путин раскритиковал работу по оформлению выплат на детей

Президент России обратил внимание на то, что обещанная властями помощь не всегда может дойти до адресатов.

«Свыше миллиона поступило заявок на портал «Госуслуг» от людей, которые рассчитывают получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в семье до 15 лет включительно. Портал «Госуслуг» не справился с этим объемом обращений», — посетовал 13 мая Владимир Путин в своем обращении, которое транслировал телеканал «Россия 24».

Он также рассказал, что ранее не все медики смогли получить обещанную помощь. «Стоило обратить внимание, и, пожалуйста, работа закипела, но почему нельзя это сделать сразу?» — спросил президент, призвав уделить внимание «исполнительской дисциплине».