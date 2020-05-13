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13.05.2020 14:44
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«Портал «Госуслуг» не справился с объёмом обращений». Путин раскритиковал работу по оформлению выплат на детей

Президент России обратил внимание на то, что обещанная властями помощь не всегда может дойти до адресатов.

«Свыше миллиона поступило заявок на портал «Госуслуг» от людей, которые рассчитывают получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в семье до 15 лет включительно. Портал «Госуслуг» не справился с этим объемом обращений», — посетовал 13 мая Владимир Путин в своем обращении, которое транслировал телеканал «Россия 24».

Он также рассказал, что ранее не все медики смогли получить обещанную помощь. «Стоило обратить внимание, и, пожалуйста, работа закипела, но почему нельзя это сделать сразу?» — спросил президент, призвав уделить внимание «исполнительской дисциплине».

Ранее премьер Михаил Мишустин рассказал, что за сутки 2 миллиона человек обратились за выплатой на ребенка. Накануне сайт «Госуслуг» несколько раз падал из-за наплыва желающих.

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Комментарии (5)

260578211
Деньги по "проекту Яровой" надо было тратить на создание единого, бесперебойно работающего и бесплатного портала для дистанционного образования детей в школах, а также расширения функционала и увеличения пределов нагрузки на портал Госуслуг.
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VKuser152997575
Непричёмыш как всегда ни в чём не причём))
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