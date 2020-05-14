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14.05.2020 00:19
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Российское правительство выделило 23,4 млрд на поддержку отечественных авиакомпаний

Правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей российским авиакомпаний для возмещения убытков, связанных с ситуацией с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба российского Белого дома после полуночи 14 мая.

"Отечественные авиакомпании получат 23,4 млрд рублей на возмещение убытков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Такое постановление утвердило правительство", - говорится в сообщении.

"Субсидию можно будет потратить на зарплаты авиационному персоналу (не менее 60% от общего объема субсидии), лизинговые платежи (не более 30% от общего объема), оплату стоянки воздушных судов (не более 10% от общего объема), а также на операционную деятельность и содержание имущества", - отмечают в правительстве.

"На фоне распространения новой коронавирусной инфекции авиаперевозки оказались в числе наиболее пострадавших отраслей экономики. Субсидии, выделенные государством, помогут авиакомпаниям пережить период ограничений, связанных со сложной эпидемиологической ситуацией, и позволят сохранить кадровый потенциал гражданской авиации", - поясняет пресс-служба.

Поддержать авиаперевозчиков поручил президент России Владимир Путин.

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