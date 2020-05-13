Главы Архангельской области и НАО подписали меморандум о намерении объединить регионы
Архангельская область и Ненецкий автономный округ официально встали на путь объединения.
Временно исполняющие обязанности глав регионов Александр Цыбульский и Юрий Бездудный 13 мая подписали соответствующий меморандум о намерениях, сообщает ТАСС.
Подписание документа состоялось в столице НАО — Нарьян-Маре.
Ранее появившуюся в СМИ информацию об объединении регионов подтвердил врио губернатора НАО Юрий Бездудный. Сообщалось также, что референдум по этому вопросу могут провести уже в этом году. Возможной датой называется единый день голосования, 13 сентября.
В России в последний раз регионы объединялись 12 лет назад: 1 марта 2008 года Читинская область и Агинский Бурятский автономный округ объединились в Забайкальский край.
Напомним, в начале апреля этого года губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке. Этому предшествовал конфликт с жителями региона, которых чиновник назвал «шелупонью». Те в ответ его освистали. Временно исполнять его обязанности был назначен глава Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский. В свою очередь, место последнего отошло его заместителю Юрию Бездудному.