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При пожаре в больнице Св.Георгия погибли пациенты

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12.05.2020 22:11
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В Москве за сутки умерли 53 пациента с коронавирусом. Всего в столице уже более 1200 жертв инфекции

В Москве за последние сутки скончались 53 пациента с коронавирусом. Об этом вечером 12 мая сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Общее количество жертв Covid-19 в российской столице — 1232 человека. Напомним, по официальным данным на утро 12 мая, всего в России умерли 2116 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус» (+107 случаев за сутки). В Петербурге известно о 58 смертях, при этом всего от внебольничной пневмонии, ОРВИ и Covid-19 только за 20 дней апреля скончались 340 человек.

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Комментарии (6)

dragvs
Ситуация крайне странная. Посмотрите как резко росла заболеваемость, но при этом ежедневная статистика по смертям не меняется неделями. Месяц назад было всего 15 тыс заболевших, две недели назад было 100 тыс, сейчас 230 тыс. Количество ежедневных смертей в Москве держится на уровне ~50.

Т.е. мы фактически можем говорить о свершении каждодневного "чуда" в РФ. Ведь каждый день Москве получается снижать летальность от COVID! Другой вариант - это преступная манипуляция с данными со стороны властей.
261180911
Будем надеяться,что масочно-перчаточный режим поможет снизить риски заражения.
Tatyana.S
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