В Москве за сутки умерли 53 пациента с коронавирусом. Всего в столице уже более 1200 жертв инфекции

В Москве за последние сутки скончались 53 пациента с коронавирусом. Об этом вечером 12 мая сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Общее количество жертв Covid-19 в российской столице — 1232 человека. Напомним, по официальным данным на утро 12 мая, всего в России умерли 2116 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус» (+107 случаев за сутки). В Петербурге известно о 58 смертях, при этом всего от внебольничной пневмонии, ОРВИ и Covid-19 только за 20 дней апреля скончались 340 человек.

