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12.05.2020 20:38
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Праздник закончился. Участвовавшие в параде корабли красиво покинули Петербург

Первый участник военно-морского парада 9 Мая — учебный корабль «Перекоп» — вышел из акватории Невы 12 мая. Фотографией уходящего «Перекопа» поделился читатель «Фонтанки».

автор фото читатель «Фонтанки» Михаил
автор фото читатель «Фонтанки» Михаил

Вместе в порт базирования в Кронштадте отправились и другие корабли Ленинградской военно-морской базы, задействованные в торжественных мероприятиях к 75-летию победы: малый противолодочный корабль «Казанец», базовый тральщик «Павел Хенов» и противодиверсионный катер «Нахимовец», сообщили в ЗВО.

Напомним, что, несмотря на коронавирус, ВМФ воинские ритуалы отменять не стал - в 8:00 утра в Петербурге в День Победы прошёл морской парад. Он, возможно, войдет в историю как самый малолюдный

автор фото читатель «Фонтанки» Михаил
автор фото читатель «Фонтанки» Михаил

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