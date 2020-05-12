Вместе в порт базирования в Кронштадте отправились и другие корабли Ленинградской военно-морской базы, задействованные в торжественных мероприятиях к 75-летию победы: малый противолодочный корабль «Казанец», базовый тральщик «Павел Хенов» и противодиверсионный катер «Нахимовец», сообщили в ЗВО.

Напомним, что, несмотря на коронавирус, ВМФ воинские ритуалы отменять не стал - в 8:00 утра в Петербурге в День Победы прошёл морской парад. Он, возможно, войдет в историю как самый малолюдный