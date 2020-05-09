Летят самолеты, стоят корабли. Как прошел парад Победы в Петербурге
Собрали лучшие моменты военных парадов в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Парад в День Победы 9 мая 2020 года, возможно, войдет в историю как самый малолюдный — в плане зрителей. Солнечным утром церемония поднятия флага на кораблях ЛенВМБ прошла практически без свидетелей — для их же безопасности: о ней не объявляли заранее, чтобы не пришло слишком много желающих нарушить самоизоляцию. Но воинские ритуалы — святое, их не соблюсти было нельзя.
Если утро для немногочисленных зрителей парада военно-морских сил было действительно ранним — все началось в 08:00, то силы воздушные пронеслись над городом позднее — сразу после выступления Верховного главнокомандующего в 10:00. В параде участвовали тридцать самолетов и вертолетов Западного военного округа, а петербуржцы любовались — кто откуда мог. Например, в эфире «Фонтанки» tv.fontanka.ru, где мы до позднего вечера сегодня ведем трансляцию «Говорит и показывает Ленинград».