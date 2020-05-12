Несмотря на то что 12 мая в Петербурге заметно похолодало, а пасмурная погода не располагает к прогулкам, индекс самоизоляции днем выше не стал. Несколько часов он, как и неделей ранее, продержался на рекордно низком уровне.



По данным «Яндекса», индекс самоизоляции в Петербурге опустился ниже двойки в 11 часов утра и вновь вернулся к 2 баллам только к 17 часам. При этом с 12:00 и примерно до 16:00, то есть около четырех часов, он держался на отметке в 1,8 балла. В 11 и 16 часов он составлял 1,9 балла.