Четыре часа на «дне»: похолодание не подняло Петербургу индекс самоизоляции
Несмотря на то что 12 мая в Петербурге заметно похолодало, а пасмурная погода не располагает к прогулкам, индекс самоизоляции днем выше не стал. Несколько часов он, как и неделей ранее, продержался на рекордно низком уровне.
По данным «Яндекса», индекс самоизоляции в Петербурге опустился ниже двойки в 11 часов утра и вновь вернулся к 2 баллам только к 17 часам. При этом с 12:00 и примерно до 16:00, то есть около четырех часов, он держался на отметке в 1,8 балла. В 11 и 16 часов он составлял 1,9 балла.
Среди 15 городов-миллионников Петербург занимает второе место по самоизоляции, лидирует Москва — там на 17 часов индекс составил 2,4 балла. Часом ранее он также был меньше на 0,1 балла.
С ночных 4 баллов до «троечки» индекс в Петербурге упал к 7 часам утра, еще через час он стал ниже 3 баллов. Темпы снижения оказались быстрее, чем в предыдущий будний день 8 мая, но незначительно.
Во вторник, 12 мая, в России закончился нерабочий период. Губернаторы регионов будут самостоятельно решать, ослабить или усилить введённые меры. В Петербурге, по указу Александра Беглова, все введенные ранее меры сохраняются до 31 мая.