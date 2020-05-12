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12.05.2020 17:34
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Четыре часа на «дне»: похолодание не подняло Петербургу индекс самоизоляции

Несмотря на то что 12 мая в Петербурге заметно похолодало, а пасмурная погода не располагает к прогулкам, индекс самоизоляции днем выше не стал. Несколько часов он, как и неделей ранее, продержался на рекордно низком уровне.

По данным «Яндекса», индекс самоизоляции в Петербурге опустился ниже двойки в 11 часов утра и вновь вернулся к 2 баллам только к 17 часам. При этом с 12:00 и примерно до 16:00, то есть около четырех часов, он держался на отметке в 1,8 балла. В 11 и 16 часов он составлял 1,9 балла.

Среди 15 городов-миллионников Петербург занимает второе место по самоизоляции, лидирует Москва — там на 17 часов индекс составил 2,4 балла. Часом ранее он также был меньше на 0,1 балла.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?ll=46.072147%2C56.759284&amp;z=4.2" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Скриншот из yandex.ru/maps/covid19/isolation
Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?ll=46.072147%2C56.759284&amp;z=4.2" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Скриншот из yandex.ru/maps/covid19/isolation

С ночных 4 баллов до «троечки» индекс в Петербурге упал к 7 часам утра, еще через час он стал ниже 3 баллов. Темпы снижения оказались быстрее, чем в предыдущий будний день 8 мая, но незначительно.

Во вторник, 12 мая, в России закончился нерабочий период. Губернаторы регионов будут самостоятельно решать, ослабить или усилить введённые меры. В Петербурге, по указу Александра Беглова, все введенные ранее меры сохраняются до 31 мая.

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Комментарии (9)

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efela
Ну все, завтра обязательное ношение костюмов химзащиты введут, сославшись на тындыкс: дескать, сами виноваты.
Mash
Ваши страшилки, как с камерами за среднюю скорость на ЗСД))))
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